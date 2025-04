Ambitny tytuł za darmo na Steam. Dziś premiera, nie przegapcie okazji

Twórcy obiecują, że pierwszy rozdział Veil of Sanity będzie na zawsze darmowy, ale lepiej dmuchać na zimne i przypisać grę za darmo do konta!

Na Steamie właśnie zadebiutowała nowa darmowa gra – Veil of Sanity. Jeśli lubisz mroczne klimaty, dreszczyk emocji i zagadkową historię, to masz powód, żeby dodać ten tytuł do swojej biblioteki. Gra dostępna jest w modelu wczesnego dostępu, co oznacza, że twórcy planują jej dalszy rozwój, a na ten moment można i tak cieszyć się pełnym pierwszy rozdziałem za darmo.

Gra za darmo dla tych, którzy chcą się bać

Twórcy zapowiadają, że Veil of Sanity to dopiero początek większej opowieści. Pierwszy rozdział pełni rolę wprowadzenia, a jeśli gra przypadnie ci do gustu, możesz sięgnąć po drugi epizod, który jest akurat płatny. Sprytnie, nie powiem. Niezależne studio odpowiedzialne za projekt zapowiada, że kolejne aktualizacje wprowadzą nowe elementy, poprawią mechaniki i rozszerzą historię o kolejne tajemnice.

Jeśli u Was też jest dziwny błąd i nie widzicie na stronie gry przycisku „dodaj do konta” albo „zagraj”, jest łatwy sposób na obejście problemu. Trzeba udać się na SteamDB, gdzie z poziomu karty gry możecie kliknąć „Install” (na górze po prawej) i w ten sposób tytuł ten od razu pojawi się w Waszej bibliotece.

Pod względem rozgrywki tytuł łączy elementy horroru, eksploracji i łamigłówek. Gracze wcielają się w bohatera, który odkrywa niepokojące sekrety otaczającego go świata. Twórcy postawili na gęstą atmosferę i stopniowe budowanie napięcia, co może przypaść do gustu fanom psychologicznych dreszczowców.

Veil of Sanity to jeden z tych projektów, które mają potencjał rozwinąć się w coś naprawdę ciekawego. Z innych wartych uwagi gier za darmo warto wyróżnić m.in. dwie fantastyczne darmówki na itch.io – również dla fanów dzieł grozy. Jeśli nie, zawsze pozostają inne świeżutkie premiery na Steam.

