Humble Choice na kwiecień 2025 kusi ofertą. Szczególnie, jeżeli lubicie RPG i nieco starsze tytuły

Wygląda na to, że w kwietniu bieżącego roku posiadacze aktywnej subskrypcji Humble Choice mogą liczyć na całkiem niezły zestaw gier do odebrania. Kwietniowa oferta przynosi bowiem zestaw gier, które powinny zadowolić w szczególności miłośników gatunku RPG oraz nostalgii. Za miesięczną opłatę wynoszącą 11,99 dolara (ok. 45 zł) lub 9,99 euro (ok. 42 zł), gracze mogą odebrać osiem tytułów w postaci kluczy Steam. Wśród nich znalazły się prawdziwe perełki, jak chociażby odświeżona trylogia przygód Lary Croft.

Humble Choice na kwiecień 2025

1000xRESIST

Aliens: Dark Descent

Diplomacy is Not an Option

Distant Worlds 2

Dredge

Nomad Survival

Nova Lands

Tomb Raider I-III Remastered

Humble Choice na kwiecień 2025 – najciekawsze tytuły

Aliens: Dark Descent to taktyczna gra RPG z widokiem izometrycznym, osadzona w popularnym uniwersum Obcego. Gracz obejmuje dowództwo nad grupą kolonialnych żołnierzy marines, którzy zostali wysłani na księżyc Lethe, aby wyeliminować okupujących go ksenomorfów. Nie zabraknie intensywnych starć zarówno z tymi stworami, jak i z agentami korporacji Weyland-Yutani.

Tomb Raider I-III Remastered to zestaw zremasterowanych wersji trzech pierwszych części kultowej serii przygodowych gier akcji Tomb Raider. W skład wchodzą Tomb Raider (1996), Tomb Raider II: The Dagger of Xian (1997), a także Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998). Oprócz tego mamy rozszerzenia The Golden Mask, The Unfinished Business oraz The Lost Artifact. Remastery zostały ciepło przyjęte przez graczy; na Steam aż 90% z prawie 5 i pół tysiąca recenzji to opinie pozytywne.

Dredge to utrzymane w klimacie grozy RPG z elementami inspirowanymi lovecraftowskimi horrorami. Wcielamy się tutaj w rybaka, który usilnie próbuje rozwinąć swój biznes na archipelagu Marrow. Szybko okazuje się jednak, że pobliskie wody to tak naprawdę źródło koszmarów. Co więcej, dochodzi do nich tajemnicza okultystyczna organizacja, która coś knuje. I nie jest to nic dobrego.

