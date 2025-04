Jeżeli poszukujecie czegoś interesującego do ogrania całkowicie za darmo, trafiliście idealnie. W internetowym sklepie Steam pojawiła się bowiem oferta, w której ramach możemy odbierać bez żadnych opłat grę Three Sisters od niezależnego dewelopera CFG Studios. Trzeba jednak zaznaczyć, iż jest to oferta ograniczona czasowo; na odebranie gry nie macie więc nieskończenie wiele czasu.

Gra za darmo na Steam. RPG z absurdalnym humorem

Three Sisters przenosi nas do dość enigmatycznego świata. Fabuła koncentruje się na losach trzech sióstr i ich złożonych relacjach z otaczającym je światem. Jeśli mam być szczery, samą produkcję trudno opisać. Zgodnie z itch.io, to spin-off „oparty na pięcioletnim lore z New State of Mind oraz Meat Circus na Roblox, stworzonym w RPGMaker”.

Patrząc z kolei na recenzje, gracze zauważają, że Three Sisters to na pewno niepowtarzalne doświadczenie. Jest to gra przede wszystkim specyficzna (chociaż zapewne dziwaczna byłoby lepszym określeniem) z pokaźną dawką absurdalnego humoru. Nic nie jest tu takie, jakie wydaje nam się, że jest. A przynajmniej taki chyba był zamiar twórców. Jedno jest pewne: trzeba to przeżyć. Można, i to w dodatku za darmo!

Oferta jest ograniczona czasowo. Grę można odbierać do 4 kwietnia do godziny 19:00.

Źródło: Steam