Intrygujący horror za darmo na Steam. Mroczna wersja klasycznej bajki

Jeśli lubicie klimatyczne horrory inspirowane klasykami z przełomu XX i XXI wieku, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Na platformie Steam pojawiła się interesująca produkcja pod tytułem The Third Pig. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominamy o dwóch darmowych produkcjach, o których pisaliśmy wczoraj, czyli Intravenous oraz Goosthetic. Oprócz tego możecie testować wieloosobowy survival.

Mroczna wersja Trzech małych świnek. Gra za darmo na Steam

The Third Pig to nietypowa produkcja, która czerpie inspiracje ze znanej bajki o trzech świnkach. Zamiast radosnej opowieści dostajemy jednak mroczny survival horror z tajemnicą do rozwiązania. W grze wcielamy się w ostatniego ocalałego z trójki rodzeństwa. Po tym, jak Mr. Wolf i jego tajemniczy wspólnik zamordowali naszych braci, budzimy się uwięzieni w naszym własnym domu. My musimy przetrwać i uciec.

Produkcja oferuje stałe kąty kamery, które zapewniają ujęcia rodem z początków Resident Evil czy Silent Hill. Fani oldschoolowych horrorów na pewno z uśmiechem powitają tutaj tzw. tank controls, czyli bardziej podstawową i starszą mechanikę sterowania. Co więcej, gra zawiera pełne udźwiękowienie postaci i oferuje pełne wsparcie dla kontrolerów. Przewidywany czas przejścia wynosi od 30 do 60 minut.

Źródło: Steam