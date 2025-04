Darmowa gra do 4 graczy. Świetna imprezowa gra za darmo na Steam

Wspólne granie online jest świetne. Tym bardziej, gdy za daną produkcję nie musimy płacić. Dlatego mamy okazję zaprezentować wam coś nowego prosto ze Steam. Tym razem to darmowa gra wprost idealna do kooperacji i świetnej zabawy z ekipą podczas spotkań online.

Let’s Patiti! – darmowa gra dla ekipy znajomych

Zwycięzca nominacji do nagrody „Najlepsza gra rozbijająca przyjaźnie” (Nie odpowiadamy za zerwane przyjaźnie!). Takimi słowami twórcy witają nas na karcie gry na platformie Steam. Czy to dobra rekomendacja? Na pewno dość dobitnie opisuje, z jakim charakterem produkcji mamy do czynienia. Mowa bowiem o grze kooperacyjnej (do 4 graczy), w której czeka nas współpraca, rywalizacja i najpewniej sporo zabawnych sytuacji. W Let’s Patiti czeka nas prawdziwy trening charakteru….

Tytuł pobierzecie bezpośrednio ze Steam:

Źródło: Steam