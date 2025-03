Darmowe nowości zmierzają do Monster Hunter Wilds. Pierwsza tak duża aktualizacja

Niezwykle udana i popularna premiera Capcomu nie zamierza brać urlopu od oferowania graczom czegoś nowego. W tym kontekście zazwyczaj oznacza to nowe potwory do upolowania, a także kolejny region do zwiedzania. Producent potwierdził, co zawierać będzie pierwsza tak duża aktualizacja zawartości do gry. To w zasadzie jak darmowe i to spora paczka DLC. Poznaliśmy także datę premiery – 3 kwietnia 2025 roku.

Aktualizacja mierzy wysoko, bo ma zaoferować graczom sporo nowych możliwości. Przede wszystkim – twórcy dodają do gry Mizutsune, szalenie popularnego i uwielbianego potwora obecnego w serii od lat. Pierwszy raz mogliśmy się z nim ścierać na 3DS dzięki Monster Hunter Generations, a później w MH Rise. Aby jednak zapolować, wymagana jest minimalnie 21 ranga łowcy.

Z innych nowości do Monster Hunter Wilds zmierza specjalny quest związany z wydarzeniem, ale pojawi się „w późniejszym okresie”. Jeśli uda nam się w jego ramach pokonać arcytrudnego Rey Dau, w zamian dostaniemy nowy ekwipunek. Do graczy trafi również „Grand Hub”, nowa lokacja dla graczy, w której będą mogli zarządzać swoim łowcą i spotkać się z innymi. Capcom zapowiedział również kolejną darmową aktualizację zawartości, tym razem z datą premiery przewidzianą na lato 2025 roku. Wygląda na to, że zapolujemy wtedy na… Lagiacrusa.

