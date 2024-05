Powstaje nowy film Resident Evil. Ma być lepszy, bo ma większy budżet

Resident Evil: Welcome to Raccoon City zapowiadało się całkiem nieźle, ale wyszło co najwyżej przeciętnie, choć wśród fanów dominuje raczej stwierdzenie “słabo”. Prócz niezłych animowanych filmów i (być może) pierwszych aktorskich filmów z Millą Jovovich, cykl ten nigdy nie doczekał się godnego reprezentanta na dużym ekranie.

Nowy film Resident Evil dostanie większy budżet

Jak donosi ekskluzywnie Insider Fandom, wytwórnia Screen Gems (czyli amerykański oddział Sony Entertainment Pictures), odpowiedzialna również za poprzednie filmy z serii, pracuje nad nowym kinowym obrazem. Nie jest jasne, czy będzie to reboot, remake, kontynuacja ostatniego Welcome to Raccoon City czy zupełnie nowy film. Mimo wszystko obecnie trwają prace nad scenariuszem, a wytwórnia mocno podchodzi do kwestii budżetowych.

Poprzedni film z cyklu przy budżecie 25 milionów dolarów wygenerował zysk, więc okazał się finansowym sukcesem. Teraz jednak twórcy planują znacznie większy nakład środków, w tym marketingowych, ale nie wiadomo, o jakich dokładnie sumach mowa. “Wewnętrzne dyskusje w Sony sugerują skrupulatne podejście do planowania budżetu, z naciskiem na zapewnienie integralności scenariusza podczas rozważań finansowych” – podaje Insider Fandom.

Jeśli więc scenariusz zostanie odpowiednio dopasowany do budżetu, być może naprawdę dostaniemy lepszy obraz. Z drugiej strony osobną kwestią pozostaje autorstwo scenariusza i ilość przeznaczonych na ten element produkcji pieniędzy. Oby Sony w tej kwestii również nie zawiodło.

Mimo wszystko scenariusz rzekomo “niemal skończono”, a zdjęcia mogą rozpocząć się wkrótce. Nie znamy szczegółów castingowych, więc nie wiemy, kto może wystąpić w filmie. Podobno twórcy chcą tym razem stworzyć obraz odpowiedni dla fanów marki, a całość swoją skalą przypominać ma Resident Evil Afterlife z 2010 roku.

Źródło: Insider Fandom