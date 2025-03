Monster Hunter Wilds najtaniej. Zaoszczędzicie nawet ponad 150 zł

Monster Hunter Wilds to największy w historii sukces firmy Capcom, także na swój sposób mogę się zdziwić, jeśli akurat jeszcze nie macie swojej kopii gry. Ale to tak naprawdę dobra informacja, bo możecie ją zgarnąć o wiele taniej niż na Steam. Klucz do gry dzięki Instant-Gaming da się kupić w niższej cenie i to niezależnie od wybranej edycji! Ba, tytuł ten kosztuje nawet ponad 150 zł taniej, zależnie od edycji.

Zasada jest prosta – im drożej, tym taniej. Wiem, jak to brzmi, ale jeśli zdecydujecie się na którąś z gwarantujących dodatkowe bonusy (w tym przedmioty, skórki i elementy ozdobne) edycji, zaoszczędzicie więcej. Do wyboru, tak jak i na samym Steam, macie trzy wydania: standardowe, Deluxe oraz Premium Deluxe!

Gdy na Steam na podstawową edycję wydacie 299 zł, to w Instant-Gaming za dodatkowe 16 złotych macie najdroższe wydanie, normalnie wycenione na aż 469 zł. Sporo, to prawda, lecz w ten sposób gwarantuje sobie nie tylko dostęp do kilku przedmiotów na starcie, ale i darmowe kosmetyczne DLC wydane w późniejszym okresie. Zresztą, to także największa opłacalność, bo zaoszczędzicie sporo.

Co oferuje Monster Hunter Wilds Deluxe Edition?

grę Monster Hunter Wilds

Zestaw pancerza: Feudal Soldier

Zestaw pancerza: Fencer’s Eyepatch

Zestaw pancerza: Oni Horns Wig

Seikret dekoracja: Soldier’s Caparison

Seikret dekoracja: General’s Caparison

Zestaw pancerza dla kotoleżki: Felyne Ashigaru

Wisior: Avian Wind Chime

Gest: Battle Cry

Gest: Uchiko

Fryzura: Hero’s Topknot

Fryzura: Refined Warrior

Makeup/Farba: Hunter’s Kumadori

Makeup/Farba: Special Bloom

Naklejki: Avis Unit

Naklejki: Monsters of the Windward Plains

Co oferuje Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition?

wszystko powyżej oraz:

Zestaw kosmetycznych DLC 1 (po premierze)

Zestaw kosmetycznych DLC 2 (po premierze)

