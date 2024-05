Resident Evil 1 ma się doczekać pełnoprawnego remake’u

Pierwsza część horrorowego fenomenu na skalę światową ma dostać remake! Resident Evil powraca, a my znamy nawet potencjalny rok premiery.

Pierwsza część cyklu gier z zombie od Capcomu nigdy nie doczekała się pełnoprawnego odświeżenia. Gracze dostali co prawda wersję HD gry, lecz jest to jedynie remaster. Teraz mówimy o zbudowanie całości zupełnie od nowa.

Capcom szykuje ucztę dla fanów Resident Evil

Capcom kolejny rok z rzędu zanotował gigantyczne przychody, a wszystko głównie przez serie takie jak RE czy Monster Hunter. Skoro marki japońskiego dewelopera są tak dochodowe, to chyba logiczne, że w najbliższych latach nigdzie nie uciekną. Zamiast tego będzie wręcz przeciwnie, bo ich fani mogą nastawiać się na kolejne części i odświeżenia!

Capcom wydał pełnoprawne remake’i drugiej, trzeciej i czwartej części serii. Teraz w sieci pojawiły się nowe informacje zwiastujące, że kolejnym remake’iem nie jest “piątka” a “jedynka”. Resident Evil 1 ma dostać remake w stylu choćby cenionej czwartej odsłony. Jest to dość zaskakujące, bo sporo mówiło się o potencjalnym powrocie do Afryki z piątej odsłony.

Za nowe przecieki odpowiada popularny filmowy insider DanielRPK, lecz warto przy tym pamiętać o tym, aby nie dawać wszystkiemu zbyt dużej wiary. Nie wiemy, ile jest w prawdy w tych doniesieniach. Póki co bezpiecznie jest je traktować właśnie tak – jako spekulacje.

Oliwy do ognia dolała jednak arabska społeczność fanów Resident Evil, którzy w jednym ze swoich ostatnich wpisów twierdzą, iż remake “jedynki” naprawdę powstaje, a do tego ma trafić na rynek w 2026 roku. Skoro więc najpewniej w 2025 roku dostaniemy RE9, możemy spodziewać się oczekiwania przez kilka miesięcy, aby w końcu dostać kolejny remake. Oczywiście – polecam podchodzić do wszelkich plotek z dystansem.

Źródło: Reddit