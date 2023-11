Niektóre sklepy postanowiły rozpocząć sprzedaż konsol PS5 Slim. Choć oficjalny start dopiero będzie miał miejsce, to są już gracze, którzy weszli w posiadanie urządzenia. Dzięki temu w sieci pojawiły się pierwsze testy konsoli. Te porównują je z podstawową wersję i wyjaśniają wiele cech nowego sprzętu. Okazuje się, że najnowsza konsola z rodziny PlayStation wcale nie jest taka mała. To nie koniec „zaskoczeń”.

PS5 Slim jest całkiem duże?

Na podstawie dotychczasowych (oficjalnych!) informacji wiedzieliśmy, że konsola PS5 Slim będzie ok. 30% mniejsza niż podstawowa wersja sprzętu. Nie tylko wielkość, ale i waga miała być widocznie zmniejszona, wszak nazwa zobowiązuje. Jak jednak wynika z testów przeprowadzonych przez pewnego youtubera, sprzęt wcale nie jest taki mały. Ba, w bezpośrednim porównaniu okazuje się, że nowe PlayStation i tak jest całkiem spore. Zobaczcie sami:

Mimo wszystko, biorąc pod uwagę wagę, ta od razu jest wyczuwalna. Ciekawie prezentuje się też system usuwania napędu. Ten podłączono przy pomocy zaledwie 1 złącza, dzięki czemu pozbycie się go jest niezwykle proste. Nie potrzeba do tego żadnych śrubokrętów czy innych narzędzi.

Zobacz: Wszystko, co wiemy o PS5 Slim

W teście oberwało się też podstawce, a w zasadzie braku takiego gadżetu. Nie da się ukryć, że Sony poszło w tym wypadku po niskiej linii oporu. W poprzedniej wersji podstawka do stawiania PS5 pionowo i poziomo dołączona była do zestawu. W tym wypadku takiego gadżetu nie ma, a jedynie możemy go dokupić osobno za 129,99 zł.

Kiedy PS5 Slim będzie w Polsce? Na razie zapowiedziano debiut za oceanem, a europejska wersja ma pojawić się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oznacza to, że nowe PlayStation dostępne będzie w naszym kraju mniej więcej po nowym roku. Jak widać, trzeba jeszcze trochę poczekać.