Konsola PlayStation 5 Slim już niedługo trafi na rynek. Czym będzie charakteryzować się nowy model sprzętu od Sony? PS5 Slim zapewni nie tylko mniejszą obudowę, ale również kilka innych usprawnień. Oto wszystko to, co musisz wiedzieć o nowej konsoli. Już dziś poznaj cenę, wielkość i inne cechy nowego PlayStation 5 w wersji Slim.

Spis treści:

PS5 Slim — podstawowe informacje

Odchudzona wersja PlayStation 5, czyli PS5 Slim zadebiutuje około 3 lat po premierze pierwszej wersji konsoli. Choć minęło już trochę czasu, to Sony nie zdecydowało się na zmianę parametrów technicznych. Nowe PlayStation zapewni taką samą wydajność jak oryginalna wersja urządzenia. Nie jest to w żadnym wypadku wersja Pro, a jedynie odchudzony model konsoli.

Zmiany w PS5 nie dotyczą jednak tylko wymiarów. Sony zdecydowało się na stworzenie dwóch wariantów sprzętu (podobnie jak wcześniej), jeden ze wbudowanym czytnikiem płyt i drugi w wersji Digital. Ta wersja będzie jednak posiadała możliwość dokupienia czytnika płyt. Obie wersje będą też posiadać większy dysk SSD o pojemności 1 terabajta.

Ile kosztuje PS5 Slim?

Cena PS5 Slim jest już znana. Będzie to ulepszona wersja poprzedniczki, dlatego nie dziwi podwyżka cen. Ta nie jest może drastyczna, ale będzie z pewnością zauważalna. Ile kosztuje PlayStation 5 w wersji Slim? Warianty cenowe różnią się w zależności od wersji urządzenia i regionu, w którym będziemy chcieli je zakupić. Oto cena PS5 Slim:

Stany Zjednoczone:

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 499,99 USD

– PS5 Digital Edition – 449,99 USD

Europa:

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 549,99 EUR

– PS5 Digital Edition – 449,99 EUR

Wielka Brytania

– PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 479,99 GBP

– PS5 Digital Edition – 389,99 GBP

Jak widać, nowe PlayStation w odchudzonej wersji będzie droższe od podstawowego wariantu konsoli. Nieco dziwi fakt, że na 3 lata po premierze Sony nie zdecydowało się na żadne obniżki cen.

PS5 Slim — specyfikacja i wygląd konsoli

Najważniejsza informacja jest taka, że PS5 Slim będzie wyraźnie mniejsze i lżejsze od oryginalnej konsoli. Nowe PlayStation będzie mniejsze o 30%, a waga konsoli zmniejszona będzie o 24%. To spora różnica. Tym bardziej że podstawowe PlayStation to całkiem duża konsola. Inną nowinką jest z pewnością możliwość odłączania napędu płyt.

Wymiary PlayStation 5 Slim: 358 × 96 × 216 mm (model z Blu-ray Slim): 390mm x 104mm x 260mm (model z Blu-ray 2020)

Zmianie ulegną również panele boczne. Zamiast dwóch odłączanych dostępne będą aż 4 – dwa górne (błyszczące wykończenie) i dwa dolne (matowe). Niestety, zmianie ulegnie sposób stawiania konsoli. Jak ustawić PS5? W przypadku wersji Slim domyślnie da radę jedynie pionowo. Jeżeli będziemy chcieli położyć konsolę na boku, to konieczne będzie dokupienie podstawki. Ta będzie kosztować 129,99 zł. Co ciekawe, w podstawowej wersji z 2020 roku podstawka była dołączana do zestawu.

O ile nowe PS5 nie zapewni większej liczby klatek na sekundę czy wyższej rozdzielczości, to pozwoli na zapis większej ilości danych. Wszystko przez pojemność dysku SSD. W podstawowej wersji sprzed lat do dyspozycji użytkownika było niespełna 700 GB. Teraz konsola w wersji Slim będzie posiadać dysk o pojemności 1 terabajta.

Kiedy wyjdzie nowe PlayStation?

Premiera PS5 Slim będzie się różnić w zależności od regionu świata. Najpierw konsola będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych. Trafi tam do sprzedaży jeszcze w listopadzie. Potwierdzono już, że nowe PS5 będzie dostępne w specjalnych zestawach z grami, m.in. Spider-Man 2 czy Call of Duty Modern Warfare 3.

Kiedy PS5 Slim trafi do Polski? Niestety, Sony nie podało dokładnej daty premiery konsoli na naszym kontynencie. Wiadomo jednak, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy urządzenie zacznie trafiać na kolejne rynki. Oznacza to, że w Polsce nowe PlayStation zadebiutuje najpewniej w pierwszym kwartale 2024 roku. Trzeba zatem jeszcze poczekać.

Różnice między PS5 Slim a podstawowym PS5

Różnice między nowym PlayStation a podstawową wersją konsoli są głównie kosmetyczne. Nowe urządzenie od Sony nie będzie mocniejsze, nie zapewni lepszych wrażeń z rozgrywki i nie zachwyci lepszą wydajnością. Główne różnice to wygląd i wielkość, do tego dostaniemy nieco większy dysk. Czy w takim wypadku wymiana konsoli się opłaca?

Niekoniecznie, bo wrażenia z gry nadal będą takie same. Co innego, jeżeli nie posiadamy PS5. Wówczas warto zastanowić się nad uszczuplonym modelem. Niedługo i tak będzie to jedyny dostępny wariant PlayStation 5, dlatego nowi gracze nie będą mieli wyboru. Jest to świetny sposób na wejście do świata PlayStation nowej generacji, ale wymiana podstawowej wersji konsoli nie ma zbytnio sensu.