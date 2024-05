Świetna gra w Xbox Game Pass. Czekaliśmy zdecydowanie zbyt długo!

Uwielbiamy świetne rebooty znanych serii. Zwłaszcza gdy nowe podejście okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Jakie serie przychodzą wam do głowy? Mi na przykład Tomb Raider, który został zrestartowany dobrych kilka lat temu. A tak się składa, że od dziś w usłudze Xbox Game Pass dostępna jest nowa gra, na której debiut w abonamencie czekaliśmy dość długo… Co powiecie na archeologiczną przygodę pełną akcji?

Tomb Raider w abonamencie Xbox Game Pass

Początek maja to mocne uderzenie ze strony usługi Xbox Game Pass. Gracze już dziś mogą rozpocząć przygodę w niezwykle wyczekiwanej grze przygodowej i akcji — choć ta premierę miała już jakiś czas temu, to i tak stanowi łakomy kąsek dla fanów świetnych produkcji. O czym konkretnie mowa? Ano czas na rozpoczęcie przygody w skórze Lary Croft, która zawitała dziś do usługi Microsoftu w kolejnym wcieleniu.

Oto wspomniana gra:

Gra w odświeżonej wersji została przygotowana z myślą o konsolach poprzedniej generacji i zadebiutowała w styczniu 2014 roku. Jest również dostępna na obecną generację, a tym razem trafia do pakietu Game Pass Ultimate. Co jest o tyle dobrą informacją, że teraz posiadacze usługi mogą zagrać w całą “nową” trylogię o przygodach Lary Croft. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że do usługi trafiła gra Shadow of the Tomb Raider. O wiele wcześniej dostępna była też produkcja Rise of the Tomb Raider – w nią również możecie zagrać.

Zasadniczo fani przygodowych gier akcji nie mają na co narzekać. Cała rodzinka w komplecie, czyli 3 świetne gry są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Źródło: Xbox