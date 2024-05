Czy Todd Howard nienawidzi Fallout: New Vegas? Twórca wyjaśnia

Od jakiegoś już czasu krążyła opinia, jakoby Todd Howard z Bethesdy nienawidził Fallout: New Vegas i próbował unikać historii napisanej przez Obsidian. Twórca w ostatnim wywiadzie postanowił odnieść się do tych oskarżeń i wyjaśnić swój stosunek do gry. Czy to oznacza, że tamci deweloperzy ponownie stworzą coś w popularnym uniwersum? Cóż, to okazuje się być mało prawdopoodbne — niestety.

Fallout: New Vegas jest ważne i nic tego nie zmieni

Po obejrzeniu serialu Fallout na Amazon Prime Video część fanów ponownie zaczęła zarzucać Bethesdzie, że nienawidzi gry Fallout: New Vegas. Wszystko przez domniemane wykasowanie jej z kanonu i potraktowanie opisywanego miasta inaczej, niż wskazywać by miała na to fabuła. To jednak okazało się nieprawdą, a za cały dysonans odpowiadać ma różnica wielu lat między wydarzeniami z poszczególnych gier i serialem. Zresztą, co tu się dużo rozpisywać. Wystarczy obejrzeć serial do końca i wszystko stanie się jasne.

Niejasne było jednak do tej pory podejście Todda Howarda do gry Obsidianu. Niektórzy twierdzili że on (podobnie jak i cała Bethesda) nienawidzą spin-offu. Ten zyskał gigantyczną sympatię graczy, którzy do dziś wymieniają go jako najlepszą odsłonę serii. Pomijają tym samym trzecią i czwartą część autorstwa posiadaczy marki, czyli studia Bethesda. Howard postanowił odnieść się do tych zarzutów w ostatnim wywiadzie.

Todd przyznał, że Obsidian wykonał ogromną i dobrą robotę przy tworzeniu tej gry, a samo New Vegas jest dla serii niesamowicie ważne. Nie ma mowy o wykluczaniu z kanonu – wszystko pozostaje na swoim miejscu.

Nigdy nie nienawidziłem Obsidianu za to, co zrobili w przypadku swojej gry. Tytuł ten jest dla nas bardzo ważny. Todd Howard

Czy może to oznaczać, że studio będzie tworzyło nową odsłonę serii? Niestety, ale to najpewniej się nie stanie. Obsidian ma teraz skupiać się na mniejszych projektach, w związku z czym Fallout 5 będzie dziełem Bethesdy lub innej ekipy, której prawdopodobnie jeszcze nie znaleziono. Choć wiadomo niewiele, to musimy trzymać kciuki za projekt.

Źródło: thegamer.com