Xbox z nową funkcją. PS5 ma ją od wielu lat

Właśnie trwają prace nad wprowadzeniem mocno pożądanej funkcji do konsol Xbox. Microsoft wziął się wreszcie do roboty i najpewniej dostarczy coś, na co gracze czekają od samego początku. Co ciekawe, PS5 ma tę opcję już od dawna… Chodzi o sieci WiFi.

Nowa funkcja konsol Xbox ułatwi korzystanie z WiFi

Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Co jakiś czas wyjeżdżacie na kilka dni, np. do rodzinnego domu lub gdziekolwiek. Zabieracie ze sobą konsolę Xbox (S lub X) i na miejscu okazuje się, że trzeba ponownie wpisywać hasło do WiFi. Nie ma znaczenia fakt, że robiliście to już wielokrotnie. Konsola nie pamięta sieci, z którą połączenie zostało utracone. Po powrocie do domu znowu to samo — też trzeba wpisywać hasło. Irytujące, prawda?

Zdaje się, że Microsoft zauważył ten problem, z którym zmaga się jakaś część graczy. Jak poinformował na portalu X Tom Warren z The Verge, trwają właśnie prace nad poprawieniem tej sytuacji. W skrócie konsola ma otrzymać możliwość zapamiętywania raz podłączonych sieci WiFi.

another day, another great Xbox dashboard feature. Microsoft is testing out the ability for Xbox consoles to remember multiple Wi-Fi networks. This makes it easy to switch between networks if you take your console on a road trip 👍 pic.twitter.com/HUzjM0xoil — Tom Warren (@tomwarren) May 1, 2024

Oznacza to, że sprzęt będzie automatycznie łączyć się do WiFi w nowym miejscu, jeżeli już kiedyś korzystaliśmy z danej sieci. To duże ułatwienie dla osób podróżujących do danych miejsc, wyjeżdżających do rodziny i nie tylko. Szkoda, że tak późno — ale dobrze, że wreszcie. Przecież taka funkcjonalność była dostępna od dawna w smartfonach, laptopach czy… PS5. No bo tak, Sony zadbało o to ułatwienie już dawno i jak widać dało się.

Zobacz: Co nowego w Game Pass?

Ja tam się cieszę — każdorazowy wyjazd w rodzinne strony z Xboksem kończył się wpisywaniem tego samego hasła. To samo czekało mnie po powrocie, gdy znowu chciałem połączyć się z “macierzystym” WiFi.

Źródło: Tom Warren na Twitterze