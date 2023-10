PlayStation 5 – nowoczesna i delikatna konsola

PS5 to nowoczesna konsola, która zadebiutowała na rynku pod koniec 2020 roku. Jak każde urządzenie elektroniczne składa się z wielu skomplikowanych podzespołów, które razem pozwalają na uruchamianie wymagających gier wideo. Wymagania ma również sama konsola, a te dotyczą przede wszystkim sposobu używania naszego sprzętu.

Rozpoczęcie korzystania z PlayStation 5 musimy zacząć od znalezienia odpowiedniego miejsca, w którym umieścimy konsolę. Najlepiej sprawdzają się wszelkiego rodzaju półki czy komody pod telewizorem. To najpopularniejsze miejsce na konsolę, choć egzamin za również biurko. Gdzie nie kłaść PS5? Warto pamiętać o unikaniu ciasnych półek lub wnęk w szafkach. Te stworzono dla urządzeń elektronicznych, chociaż konsola może się mocno nagrzewać. Przez to będzie działać o wiele gorzej, lub się zepsuje.

Jak ustawić PS5? Montowanie podstawki

Na pierwszy rzut oka konsola PlayStation 5 ma dość specyficzną budowę. W przeciwieństwie do poprzedniczek nie wygląda konwencjonalnie. Mimo tego producent i tak założył możliwość stawiania jej pionowo i poziomo. Aby ustawić konsolę PS5 w wybrany przez siebie sposób, konieczne jest użycie specjalnej podstawki. Znajduje się ona w zestawie i nie musimy za nią dodatkowo płacić.

Montowanie podstawki do PS5 jest proste i w zasadzie ogranicza się do wybrania pozycji. PS5 pionowo i poziomo korzysta z tego samego gadżetu, różni się tylko jego położenie. W przypadku stawiania PlayStation 5 pionowo podstawka będzie znajdowała się na jednym z boków od dołu. PS5 w pozycji poziomej wykorzysta podstawkę podpierającą konsolę od strony panelu bocznego.

PS5 pionowo czy poziomo?

Wiele dyskusji rodzi pytanie o to, jak stawiać PS5 – w pionie czy poziomo? Tak jak zostało wspomniane wyżej, Sony pozwala graczom na dowolne wybranie jednej z dwóch opcji i żadna z nich nie jest faworyzowana. W instrukcji konsoli PlayStation 5 nie znajdziemy też żadnych przeciwwskazań do korzystania z danego ustawienia. Warto jednak pamiętać, że zdarzają się nieliczne przypadki, gdy PS5 pionowo rodzi pewne problemy.

Mowa o ściekającym ciekłym metalu, który został użyty zamiast pasty termoprzewodzącej. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie, ale niektórzy posiadacze PS5 skarżyli się na problem. Wynikał on z ustawienia konsoli PS5 pionowo, co z kolei sprawiało, że metal zmieniał swoje położenie. Może to prowadzić do gorszego odprowadzania ciepła z podzespołów, a nawet do wystąpienia spięcia pomiędzy niektórymi elementami wewnątrz. Na szczęście takie przypadki występują bardzo rzadko.

Grzanie PlayStation 5 – częste problemy

Nadmierne grzanie się PS5 to powód do zmartwień. O ile konsola może wydzielać dużo ciepła podczas grania w wymagające gry, to podczas spoczynku lub zwykłych czynności problem ten nie powinien występować. Jeżeli mimo to nasza konsola się bardzo nagrzewa, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka czynników, na przykład właściwe ustawienie konsoli. Jak ustawić PS5, aby konsola się nie grzała?

Pamiętajmy o właściwym doborze półki lub wnęki na konsolę. Miejsce to nie może być zbyt ciasne. W przeciwnym wypadku konsola nie będzie mogła się odpowiednio wentylować, a ciepło wydzielane przez podzespoły nie zostanie poddane wentylacji i całość osiągnie wysokie temperatury. Z każdej strony konsoli powinno znaleźć się przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca.

Pod żadnym pozorem nie stawiajmy konsoli PS5 na miękkiej powierzchni, jak dywan, koc czy poduszka. To sprawi, że urządzenie będzie jeszcze bardziej gromadzić ciepło. Tak samo, jak w przypadku ustawienia w ciasnym miejscu. Należy również regularnie dbać o czystość obudowy, jej zakamarków i wentylatorów. Gromadzący się kurz utrudnia pracę wiatraków, przez co chłodzą wnętrze konsoli znacznie mniej efektywnie.

W przypadku złego ustawienia PS5 np. w ciasnym zaułku lub dywanie wysoka temperatura urządzenia może doprowadzić do poważnej awarii konsoli. Przykładem może być spalenie się podzespołów.

Jak ustawić PS5? Optymalny sposób

Ostatecznie to, jak ustawić PS5, zależy wyłącznie od naszych preferencji. Zarówno pozycja pionowa jak i pozioma mają swoje wady i zalety. Dla przykładu PS5 pionowo zajmuje mniej miejsca, daje również łatwiejszy dostęp do portów HDMI, USB, Ethernet czy zasilania umieszczonych w tylnej części obudowy. Mniej wygodne jest jednak wtedy wkładania płyt do środka, gdyż te umieszcza się wówczas pionowo.

Taki problem nie występuje w przypadku PS5 ustawionego poziomo. Choć konsola zajmuje wtedy większą część półki, to łatwiej jest wsadzić płytę. Nie ma też ryzyka przypadkowego przewrócenia się konsoli. Żaden ze sposobów nie wpływa jednak jednoznacznie na działanie konsoli i jej nagrzewanie się czy głośną pracę.