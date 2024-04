Gigantyczny wyciek PlayStation. Tych danych nie powinien widzieć nikt

Wielkie korporacje rzadko kiedy dzielą się swoimi własnymi statystykami ze światem. Zazwyczaj ma to związek z ich kondycją na giełdzie i zatajeniu danych przed konkurencją. No cóż, Sony się to niestety nie udało, bo hakerzy upublicznili tajne informacje w sieci.

Oto największe gry first-party w historii PlayStation

Na forum ResetEra pojawiły się wszystkie zdobyte przez hakerów prezentacje w Excelu związane z dochodami cyfrowych gier first-party japońskiej korporacji. Mamy tam w zasadzie każdą ważną informację, na podstawie której będziemy wiedzieli, jakie marki gracze uwielbiają najbardziej i co przynosi Sony najwięcej zysku.

Cała lista jest niezwykle długa, bo zawiera 586 pozycji. Mówiąc ogólniokowo, to dokładny wykres wszystkich autorskich premier od studiów PlayStation i wydanych przez tę firmę tytułów. Są tam ich największe wzloty, a także i upadki, z czego najmniej popularny zestaw gier sprzedał się w zaledwie… 10 egzemplarzach. Dokument obejmuje lata, w których na rynku rządziło nie tylko PS4 czy względnie nowe dane o PS5, ale również informacje z czasów PSP, PS3, PS Vita i wszystko to, co kiedykolwiek miało styczność z PlayStation Network.

Informacje dostępne są w tym miejscu, ale poniżej przedstawimy najciekawsze dane. Nie ukrywajmy, że najważniejsze kąski to te związane z najpopularniejszymi tytułami first-party. Zaskoczenia chyba nie ma. Poniżej lista 10 najlepiej zarabiających gier od PlayStation Studios.

Marvel’s Spider-Man – 315 mln dolarów God of War Ragnarok – 279 mln dolarów The Last of Us Part II – 242 mln dolarów Spider-Man: Miles Morales – 231 mln dolarów God of War (PS4) – 229 mln dolarów Ghost of Tsushima – 215 mln dolarów Horizon: Zero Dawn – 160 mln dolarów Horizon: Forbidden West – 150 mln dolarów Gran Turismo 7 – 141 mln dolarów The Last of Us Remastered – 108 mln dolarów

Z innych popularnych premier trzeb wyróżnić Days Gone (na 13. miejscu), które zarobiło na siebie aż 100 mln dolarów. Warto przypomnieć, że Sony skasowało potencjalną serię po “średnich” ocenach krytyków, choć gracze ją uwielbiają. Fani kochają również Bloodborne, które znajduje się na 15. miejscu (ponad 83 mln).

Ciekawie wygląda też lista największych porażek w historii korporacji. Niechlubny prym wiedzie tutaj zestaw dwóch gier na PS3, czyli MediEvil i Syphon Filter, które kupiło tylko… 10 osób. Osobno gry zarobiły na siebie sporo, ale w ramach zestawu niemal nikt ich nie kupił. Być może gracze nie wiedzieli, że tak się da? Kolekcję God of War 1 & 2 pobrało tylko nieco ponad 1500 osób. No i jest też Kill Strain, o którym zapewne dziś nikt nie pamięta, z wynikiem ledwo 338 pobrań.

Dane pochodzą z wielkiego wycieku Insomniac Games. Wtedy hakerzy zdobyli nie tylko dane kolejnych projektów uwielbianego studia, ale również i wiele informacji związanych bezpośrednio z PlayStation. Istnieje szansa, że w sieci pojawi się więcej tego typu informacji.

Źródło: ResetEra