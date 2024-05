Nowe Call of Duty to Black Ops 6? Prezentacja już w przyszłym miesiącu

Pojawiły się nowe plotki i doniesienia na temat jednej z najpopularniejszych strzelanek świata. Okazuje się, że nowe Call of Duty najpewniej będzie kolejną odsłoną serii Black Ops od Treyarch. Doszukano się bowiem ciekawych informacji, które wskazują na rychłą prezentację gry. Ta miałaby odbyć się już niedługo, bo w przyszłym miesiącu. Kilka poszlak wskazuje na to, że plotka znajdzie pokrycie w rzeczywistości.

Black Ops 6 – czy to będzie nowe Call of Duty?

Nie ma roku bez premiery kolejnej odsłony kultowej serii od Activision. A przynajmniej tak wygląda gaming od dobrych wielu lat. W tym czasie byliśmy świadkami powstawania podserii gry, w tym między innymi uwielbianego Modern Warfare, czy genialnego Black Ops. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ta druga marka doczeka się w tym roku swojej kontynuacji. Nowe Call of Duty przestaje bowiem być tajemnicą — a to za sprawą dataminerów, czyli osób przeszukujących np. kod gry w celu znalezienia nowych informacji. Ale od początku.

Jak donosi Insider Gaming, osoby przeszukujące kod Warzone natknęli się na pliki o nazwie s3_cerberus_reveal a także “SALLY 6”. Podobno osoby, które zakupią preorder nowego CoD’a mają otrzymać ciekawą, choć znaną postać do rozgrywki w Warzone — rzekomo ma nią być Frank Woods, czyli kultowy bohater podserii Black Ops. Dodając to wszystko razem, wychodzi, że nowe Call of Duty ma nosić podtytuł Black Ops 6 – albo przynajmniej być kontynuacją dzieła Treyarch. To studio odpowiada zresztą za stworzenie tegorocznej odsłony.

Call of Duty 2024 reward blueprint has 6 tallies on it……. pic.twitter.com/vwjbAyLFIO — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 1, 2024

Tu nieco więcej o Franku:

Data miners have found references to Frank Woods Operator for MW3 and Warzone, most likely as a pre-order bonus for Black Ops 6 pic.twitter.com/sW2gFIyXPG — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 1, 2024

Przewiduje się, że pełnoprawna prezentacja gry będzie mieć miejsce już 9 czerwca, po wydarzeniu Xbox Game Showcase. Ciekawe, czy tegoroczna odsłona serii znajdzie się już na premierę w usłudze Xbox Game Pass. Jak myślicie, czy Microsoft zdecyduje się w końcu na taki ruch? Póki co, mimo plotek, w abonamencie nie pojawiła się żadna odsłona serii. A wszyscy czekamy…

Źródło: Insider Gaming