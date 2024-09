Tak wyglądają gry na PS5 Pro. Sony pokazało materiał i ujawniło nowe, ulepszone tytuły

Wcześniej potwierdzono dość skąpą listę wstępnych tytułów, które otrzymają stosowne ulepszenia z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości PS5 Pro. Teraz Sony zdecydowało się ujawnić kilka kolejnych gier. Bądźcie jednak spokojni – lista cały czas będzie się powiększać. Tak przynajmniej mówią.

Ulepszone dla PS5 Pro – nowe gry na liście

Star Wars Jedi: Survivor

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Dragon Age: The Veilguard

Resident Evil: Village

Stellar Blade

Resident Evil 4

F1 24

Na końcu firma przyznała, że tytułów będzie “o wiele więcej”, ale oczywiście nie mamy pojęcia, co to oznacza. Zaprezentowane właśnie gry to w większości pozycje, które na rynku są już jakiś czas. Doczekamy się premierowych ulepszeń w takim choćby Dragon Age: The Veilguard czy ostatnio kontrowersyjnym w Polsce wskrzeszeniu serii Metal Gear Solid. Nie jest źle, szczególnie jak na start nowej wersji cenionej konsoli.

Przy okazji pokazano również nowy materiał, z którym spędzicie jedynie niespełna półtorej minuty. Sony na zwiastunie nie tylko jeszcze raz prezentuje sprzęt w nowej wersji. Znalazło się też miejsce na kilka fragmentów z rozgrywki. Dzięki temu zobaczycie, jak znane gry prezentują się w ulepszonym wydaniu.

Przypomnijmy, że PlayStation 5 Pro ma zadebiutować na rynku 7 listopada 2024 roku. Poznaliśmy niedawno również polską cenę konsoli. Na szczęście nie jest aż tak wysoka, choć… mogłaby być niższa.

Źródło: YouTube