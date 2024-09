W sieci pojawiła się informacja, która bezsprzecznie zirytuje polskich graczy. Z karty gry Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na Steam zniknął język polski. W zamian za to pojawił się… rosyjski. W obecnych realiach decyzja budzi zarówno zdziwienie, jak i złość. Konami po raz kolejny nie przysporzyło sobie fanów w naszym kraju.

Konami przesadziło. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bez języka polskiego

Wydawać by się mogło, że rodzimi gracze już od dawna nie muszą “walczyć” o polskie wersje gier. Hity EA, Ubisoftu czy Rockstara ukazują się na naszym rynku z kinową lokalizacją, a czasem nawet z dubbingiem. To jednak nie tyczy się wszystkich wydawców. Idealnym przykładem wydają się być niektóre firmy z Japonii. Weźmy choćby takie Konami — ten gigant zrobił ostatnio coś, co na pewno wkurzy polskich graczy.

Okazuje się, że ze steamowej karty nadchodzącej gry Metal Gear Solid Delta: Snake Eater został usunięty język polski. Jakby tego było mało, zastąpiono go… rosyjskim. W obecnym klimacie decyzja ta jest po prostu szokująca i trudna do zaakceptowania. O sprawie napisał m.in. Vavari na Twitterze:

Zobacz też: Najlepsze gry za darmo. W tych tytułach wsiąknięcie na setki godzin

I dajmy sobie spokój z komentarzami w stylu “angielski trzeba znać” – bo nie trzeba. Poza tym nawet znając język Szekspira, jako konsumenci mamy prawo do korzystania z produktu na rodzimym rynku w naszym własnym języku. Polska nie jest przecież gamingowym zaściankiem, w gry się u nas gra i kupuje. To pierwsza nieścisłość, z którą się właśnie mierzymy.

Druga dotyczy tego, że dodano rosyjski. Na terenie tego kraju nie działa część usług, jak choćby PlayStation Network — z bardzo ważnego i oczywistego powodu. A mimo wszystko wydawca zdecydował się na akurat tej wersji językowej. To budzi duży niesmak, Konami. Pora zdać sobie sprawę, jak wygląda obecnie świat.

Źródło: Twitter