Dragon Age: The Veilguard to “kandydat na grę roku”. Wielkie zachwyty nad grą BioWare

Dragon Age: The Veilguard może okazać się tym, na co fani BioWare czekali od tak wielu lat. Nowa gra studia zgarnęła same zachwyty!

Najnowsza, oczekiwana od tak wielu lat odsłona serii RPG-ów od BioWare może okazać się nie tylko kolejnym udanym przedstawicielem tego gatunku, ale również wielkim powrotem niegdyś uwielbianego dewelopera.

Dragon Age: The Veilguard jako GOTY?

Wybrani influencerzy i dziennikarze mieli już okazję przetestować kilka pierwszych godzin z Dragon Age: The Veilguard. Niezwykle oczekiwana premiera tego roku zdobyła… same zachwyty. Tak, może to być nieco zaskakujące, skoro tytuł ten okazał się dość kontrowersyjny wkrótce po ujawnieniu pierwszego pokazu rozgrywki. Gracze nie są przekonani, ale media grzmią, że będzie hit. A przynajmniej na to wskazuje to, co mieli okazję do tej pory zobaczyć.

“To wielki powrót BioWare, na jaki czekali fani” – pisze redaktor PC Gamera, który miał okazję spędzić z grą pewien czas. Sam podkreśla, że nie czuł się przekonany po obejrzeniu zwiastunów i gameplayów, ale położenie rąk na padzie zdecydowanie pokazało mu, że to dobra, a nawet bardzo dobra gra. W podobnym tonie utrzymany jest również test IGN czy Kotaku. “Teraz The Veilguard wydaje się zarówno skalkulowanym powrotem na znane terytorium, jak i odważną deklaracją tego, co studio powinno było robić przez ostatnie 10 lat” – czytamy w tym drugim tekście.

Najwięcej entuzjazmu bije jednak z tekstu GameRant. Dziennikarz uważa, że po zobaczeniu gry w akcji, jest to “zdecydowany kandydat na grę roku” i tytuł “jakiego pragnęli fani”. Wśród influencerów dominują podobne przekonania. Praktycznie każdy zachwala nowe podejście do rozgrywki, w którym BioWare porzuciło w pełni otwarty świat na rzecz mniejszych lokacji. Teraz proporcje między zadaniami głównymi a pobocznymi wątkami nie są zaburzone, jak to miało miejsce przy Inkwizycji.

Sporo pochwał zebrał również nowy model walki w czasie rzeczywistym. Fabuła zapowiada się naprawdę dobrze – szczególnie dla największych fanów cyklu. No i pozostaje też kwestia sporna, czyli grafika. Ta ma na żywo prezentować się fantastycznie. Twórcy w ten sposób chcą zagwarantować, że ich tytuł nie zostanie za niedługi czas “zdezaktualizowany” technicznie.

Premiera Dragon Age: The Veilguard na PC, PS5 i Xbox Series X/S nastąpi 31 października 2024 roku.

Źródło: Reddit