Sony oficjalnie pokazuje PS5 Pro. Oto cena, data premiery, nowości, lista ulepszonych gier i nie tylko

Nie pamiętam, czy było coś, co równie mocno wyciekało od Sony, bo PS5 Pro to absolutnie największa tajemnica poliszynela firmy i gamingu w ogóle w ostatnich miesiącach. Po tonach spekulacji, przecieków, doniesień o wyglądzie czy cenie urządzenia w końcu mamy oficjalne wieści. Część plotek się potwierdziła, a część nie do końca. Niemniej zapraszam niżej, bo w trakcie ledwo 10 minut firma pokazała wszystko to, co najbardziej ciekawiło graczy.

PS5 Pro oficjalnie – cena, specyfikacja, data premiery, wersje

Firma zaledwie wczoraj zapowiedziała swój specjalny, króciutki pokaz “PlayStation Technical Presentation”. W jego trakcie Mark Cerny, główny projektant rodziny PlayStation, podzielił się ze światem wiadomą rewelacją – omówił PlayStation 5 Pro. Wielce oczekiwane urządzenie wygląda dokładnie tak samo, jak w przeciekach – niczym współpraca z Adidasem. Żartuję, ale jednak trzy paski w połowie białych paneli robią swoje.

Sony oficjalnie ujawniło, że PS5 Pro zadebiutuje w sklepach 7 listopada 2024 roku. Za PS5 Pro przyjdzie nam zapłacić 699,99 dolarów, czyli ponad 2700 polskich złotych (na “europejskie” to prawie 800 euro, czyli nawet 3500 zł, co jest dziwacznym przelicznikiem). Trzeba przyznać, że to całkiem spora cena. Do tego trzeba doliczyć również dodatkową podstawkę (tak jak w edycji Slim), aby konsola mogła w ogóle stać pionowo. Sprzęt będzie dostępny w jednej edycji – bez napędu. Na szczęście każdy zainteresowany będzie mógł dokupić go osobno.

Zmiany w PS5 Pro względem podstawowego modelu:

Firma na swoim blogu opisała wszystkie kluczowe zmiany, jakie nadchodzą w ulepszonej wersji ich flagowego sprzętu.

Ulepszony procesor graficzny: W PS5 Pro ulepszamy procesor graficzny, który ma o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż obecna konsola PS5 i o 28% szybszą pamięć. Ogólnie rzecz biorąc, umożliwia to do 45% szybsze renderowanie rozgrywki, dzięki czemu wrażenia są znacznie płynniejsze.

W PS5 Pro ulepszamy procesor graficzny, który ma o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż obecna konsola PS5 i o 28% szybszą pamięć. Ogólnie rzecz biorąc, umożliwia to do 45% szybsze renderowanie rozgrywki, dzięki czemu wrażenia są znacznie płynniejsze. Zaawansowane śledzenie promieni: Dodaliśmy jeszcze bardziej zaawansowane śledzenie promieni, które zapewnia bardziej dynamiczne odbicia i załamania światła. Dzięki temu promienie mogą być rzucane z dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie większą prędkością niż w przypadku obecnej konsoli PS5.

Dodaliśmy jeszcze bardziej zaawansowane śledzenie promieni, które zapewnia bardziej dynamiczne odbicia i załamania światła. Dzięki temu promienie mogą być rzucane z dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie większą prędkością niż w przypadku obecnej konsoli PS5. Upscaling oparty na sztucznej inteligencji: Wprowadzamy również PlayStation Spectral Super Resolution, skalowanie oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje technologię opartą na uczeniu maszynowym, aby zapewnić superostrą klarowność obrazu poprzez dodanie niezwykłej ilości szczegółów.

W środku znajdziemy 2TB miejsca na dane, więc chyba każdy gracz ucieszy się z tego zastrzyku dodatkowej przestrzeni dyskowej.

Inne ulepszenia obejmują PS5 Pro Game Boost, które można zastosować do ponad 8500 wstecznie kompatybilnych gier PS4, w które można grać na PS5 Pro. Funkcja ta może ustabilizować lub poprawić wydajność obsługiwanych gier PS4 i PS5. Ulepszona jakość obrazu dla gier PS4 jest również dostępna w celu poprawy rozdzielczości w wybranych grach PS4. PS5 Pro zostanie również uruchomione z najnowszą technologią bezprzewodową, Wi-Fi 7, na terytoriach obsługujących ten standard. Obsługiwane są również VRR i gry 8K. – opisuje producent

Nowa konsola ma być nawet 45% szybsza od podstawowego modelu, oferując także dwu- lub nawet trzykrotnie większe możliwości funkcji ray-tracing. Do tego opcja PlayStation Super Spectral Resolution pozwoli na wyższą wydajność bez potrzeby poświęcania jakości – to nowa, autorska technologia od Sony. Firma pokazała wstępną listę gier, które już “na start” dostaną ulepszenie ze znaczkiem “Pro”.

Lista gier ulepszonych dla PlayStation 5 Pro:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Na koniec przypomnę więc, że PS5 Pro debiutuje na rynku 7 listopada 2024 roku. Pre-ordery ruszą już 26 września 2024 roku.

Źródło: PlayStation Blog