Sony już zamówiło gry na PlayStation 6, ale skupia się na PS5 Pro

Od jakiegoś czasu w sieci wręcz panuje zatrzęsienie informacji o PS5 Pro. Wyciekła nawet specyfikacja urządzenia, a także szczegóły dotyczące nadchodzącej nowej linii gier “ulepszonych dla PlayStation 5 Pro”.

PS5 Pro oczkiem w głowie Sony, ale jest też PS6

Aktualnie japońska korporacja skupia się przede wszystkim na wydaniu PS5 Pro, które ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku. Wiele mówiło się, jakoby sam sprzęt nie różnił się jakoś drastycznie od bazowego modelu. Tym razem firma mocno skupia się na nowym oprogramowaniu (oczywiście związanym z hardware’em), którego centralnym punktem będzie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). To odpowiedź na FSR od AMD czy DLSS od NVIDIA, dedykowana wyłącznie grom na sprzęt Sony.

W najnowszym odcinku podcastu YouTuber’a Moore’s Law is Dead, rozmawiał on z jednym z deweloperów odpowiedzialnych m.in. za serię The Elder Scrolls. Twórca nie wskazuje, że jest tego pewien na 100 procent, lecz sugeruje, iż nowa wersja PS5 będzie wyjątkowo przyjazna studiom tworzącym gry wideo. Dzięki PSSR optymalizacja gier ma stać na wyższym poziomie, a implementacja narzędzia rzekomo należy do względnie prostych i “przyjaznych budżetowo”.

Jeszcze ciekawszą informacją jest fakt, iż Sony miałoby już teraz zamówić szereg gier powstających z myślą o PS6. Kolejna generacja rzekomo startuje dopiero w 2028 roku, ale katastrofalnie długi czas produkcji i wielkie wymagane budżety spowodowały, iż w wewnętrznych studiach PlayStation mają powstawać gry startowe na next-geny.

Przez to samo PS5 Pro nie będzie wiele potężniejsze od bazowego modelu, gdyż deweloperzy “potrzebują czasu na zaplanowanie przyszłego sprzętu”. Tytuły znajdujące się już w fazie prac mają nadane budżety, więc twórcy nie będą mieć ani czasu, ani dodatkowych środków, aby “ulepszyć” je z myślą o wersji Pro konsoli. Zamiast tego Sony coraz chętniej ma zwracać się w stronę PlayStation 6.