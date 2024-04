Martwe Zło dostanie nie jeden, a dwa nowe filmy. Zapowiedziano kolejną produkcję

Martwe Zło to jedna z najbardziej uwielbianych filmowych serii horrorów. Cykl ten rozreklamowała postać Asha Williamsa, ale dziś uznany bohater odszedł na emeryturę, aby dać miejsca nowym, młodszym postaciom. No i o ile niegdyś można było uznać serię na horror komediowy, współcześni filmowcy wolą raczej stawiać wyłącznie na horror. I to brutalny, żeby nie było.

Martwe Zło powraca razy dwa

Po udanym remake’u i serialu na świat wyszło Martwe Zło: Przebudzenie, które okazało się naprawdę udanym kinem grozy, do tego bardzo zręcznie lawirującym między utartymi schematami, dorzucając sporo własnych koncepcji do całego uniwersum. Sam Raimi, “ojciec” marki, od dawna mówi, że chciałby oddać ją w ręce młodszych filmowców, jeśli tylko będą mieli na nią swój pomysł.

I tak też się dzieje. Najpierw głośno było o kolejnym filmie z cyklu, który wyreżyseruje świeżo po swoim debiucie Vermin Sébastien Vaniček, francuski twórca. Teraz dołącza do niego Francis Galluppi. Jak informuje portal Deadline, autor kryminału The Last Stop in Yuma County zgłosił Raimiemu swój nowy pomysł na historię z serii Martwe Zło.

Pomysł najwyraźniej się sprawdził, skoro Raimi faktycznie oddał pałeczkę Galluppiemu, który odpowiadać ma za drugi powstający obecnie obraz z cyklu. “Projekt opisano jedynie jako oryginalną historię, którą Galluppi opracował i przyniósł Raimiemu i zespołowi. Nie wiadomo nic na temat fabuły ani tego, kto zajmie się produkcją” – informuje Deadline.

Więcej szczegółów nie jest znanych, prócz tego za reżyserię i scenariusz odpowiadać ma Galluppi. Oczywiście nie czekajcie na datę premiery, bo film jest na bardzo wczesnym etapie prac.

