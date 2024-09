Wygląda na to, że poznaliśmy pierwszą grę ulepszoną dla PS5 Pro

Hideo Kojima obecnie zajmuje się przede wszystkim Death Stranding 2, kolejnym tytułem, który ma szansę zatrząść branżą. I to nawet z dwóch powodów – nie tylko dlatego, że to gra od Kojimy.

Death Stranding 2 ulepszone na PS5 Pro

Drugim powodem może być fakt, iż tytuł powstaje z myślą o PS5 Pro. Co to dokładnie oznacza? Jak na razie – nie wiemy dokładnie. Już wcześniej były plotki o specjalnej linii gier opatrzonych znakiem “Ulepszone dla PS5 Pro”, którą ma zamiar wydać Sony. Death Stranding 2 może być jednym z takich tytułów – raczej nie pierwszym, ale za to pierwszym, o którym wiemy.

Wszystko jednak i tak sprowadza się do czystych spekulacji, więc należy podchodzić do tego z dystansu. Hideo Kojima wrzucił niedawno na Twittera z pozoru niewinne zdjęcie. Ci, którzy znają projektanta, zapewne zdają sobie sprawę z tego, że jest on w stanie na byle niewinnej fotografii ukazać całkiem sporo “kąsków” dla fanów.

Zdjęcie przedstawia Kojimę siedzącego w swoim studiu, grającego na konsoli, zapewne testując Death Stranding 2. Gdy jednak zobaczymy, dokąd sięga kabelek kontrolera, ujrzymy… czarny materiał. Wiadome jest, że chodzi to u PlayStation, ale dla wielu internautów zakrycie konsoli może oznaczać jedno – pod materiałem znajduje się nowa wersja flagowca, czyli PlayStation 5 Pro. I Kojima najpewniej na tym sprzęcie ogrywa swój potencjalny hit.

Hideo Kojima Playing Death Stranding 2 On The Beach On A New System: pic.twitter.com/oBwbCkpmsb — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) August 28, 2024

Patrząc na to, że PS5 Pro ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a Death Stranding 2 dopiero mniej więcej za rok, gra może od samej premiery wspierać ulepszenia dla mocniejszego systemu. A jest co wspierać, bo konsola ma rzekomo zaoferować sporo. Jeśli jesteście spragnieni więcej informacji, zapraszamy na tag, na którym ostatnio sporo się dzieje!

Źródło: PlayStation Lifestyle