Nowy przeciek pojawił się niestety w najmniej wiarygodnym miejscu w sieci, lecz z racji tego, że wywołał ogromne zainteresowanie, a do tego w ostatnich dniach o sprzęcie zrobiło się niezwykle głośno, warto poświęcić mu uwagę. W razie czego nie będzie żadnego zaskoczenia.

PS5 Pro – ceny, specyfikacja, data premiery

Jak informuje m.in. Tom’s Guide, w sieci pojawiło się istne zatrzęsienie informacji związanych z nową edycją bestsellerowej konsoli Sony. I choć nie ma tu wiarygodnego źródła, część plotek w sam raz pokrywa się już z tym, co słyszeliśmy wcześniej. Mimo że brzmią wiarygodnie, i tak radzę zachować spory dystans.

W każdym razie konsola w ostatnich czasie wyciekała kilkukrotnie – raz informował o niej choćby zaufany Tom Henderson, a później nowe informacje dorzucił billbil-kun, który podzielił się nawet designem sprzętu. Co ciekawe, spekulowano również o cenie. Teraz, wedle najnowszych plotek, wiemy, że PS5 Pro ma kosztować 599,99 dolarów za wersję digital i 699 dolarów za wersję z napędem. To dość zaporowe ceny, więc jak najbardziej powinniśmy przygotować się na spory wydatek. Sprzęt będzie po prostu drogi.

Jeżeli zaś chodzi o specyfikację, to przedstawiać ma się ona następująco (za ebitsu.net):

GPU: RDNA3 (33.5 TFlops)

CPU: Zen2 (3.9 GHz)

Pamięć: 16 GB GDDR6 (576 GB/s)

Wykorzystanie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) umożliwia grę 4K w 120 klatkach na sekundę

Do tego możliwości RTX mają być co najmniej porównywalne z kartą graficzną AMD Radeon RX 7700 XT. Planowana data premiery urządzenia to 6 grudnia 2024 roku. Z kolei oficjalny pokaz nie miałby nastąpić na żadnym pokazie, a za sprawą notki na oficjalny blogu firmy. Ma to nastąpić niebawem, bo 9 września.

