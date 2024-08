PS5 Pro w tym roku, a State of Play niebawem | Newsy - PlanetaGracza

Jesli wierzyć najnowszym doniesieniom zaufanego insidera Jeffa Grubba, Sony ma zorganizować State of Play we wrześniu. Idealny moment na zapowiedź PS5 Pro?

Plotki, ploteczki, plotunie! Znów przybywa zakulisowych doniesień o planach Sony, które ma chętkę na uspokojenie graczy i zaprezentowanie tego, co nadchodzi.

PS5 Pro na State of Play?

Bądźmy szczerzy – jest bida w stajni Sony. Korporacji nie wyszło ostatnie Concord, które potencjalnie miało uratować ten okres posuchy wśród większych premier od giganta branży. Na horyzoncie na szczęście majaczy Silent Hill 2 Remake, więc nie jest wcale tak źle. Ale co potem? Co z wielkimi markami? Czy będzie nowe The Last of Us? A może God of War? No cóż – nic nie wiadomo.

Nic dziwnego, że gracze od dawna liczą na pokaz PlayStation Showcase, czyli największe tego typu wydarzenie mające zaprezentować wiele potencjalnych “system-sellerów” od japońskiego giganta. Jeff Grubb w ostatnim odcinku podcastu Giant Bomb stwierdził niedawno, że taki event faktycznie się szykuje, ale nie będzie to Showcase, a “jedynie” State of Play. To zdecydowanie mniejsza prezentacja, na której i tak najpewniej pokazane zostaną najnowsze gry, ale nie liczcie na skalę “pełnego” Showcase.

Wydarzenie ma odbyć się jeszcze we wrześniu, ale nie są to potwierdzone informacje. Jest to jednak bardzo prawdopodobne – firma nadal milczy o PS5 Pro. Konsola, zdaniem Grubba, wciąż ma zadebiutować w 2024 roku, czyli czasu na zapowiedź jest coraz mniej. Dlatego też istnieje spora szansa na SoP, na którym ujrzymy przede wszystkim nowy hardware Sony. I to na razie tyle – więcej konkretów nie ma. Mimo wszystko pozostaje nam jedynie czekać i samemu się dowiedzieć, czy w tych plotkach drzemie ziarno prawdy.

Źródło: Wccftech