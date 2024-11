PS Plus od dzisiaj z niezłym survivalem na PS5 do sprawdzenia. Otwarty świat i przygoda dla jednego gracza

Do grona wersji próbnych w PS Plus Premium dołączyła nowa gra i jest to bardzo dobra propozycja, którą warto pobrać już teraz. Czeka nas survivalowa przygoda i poszukiwanie mitycznej Fontanny Młodości.

Po kapitalnym Black Myth: Wukong w PS Plus, otrzymujemy teraz możliwość sprawdzenia w abonamencie Premium mniejszej, ale też ciekawej produkcji. Prawdę mówiąc dobrze, że PlayStation wrzuca czasem do katalogu wersji próbnych tytuły pokroju dodanego właśnie Survival: Fountain of Youth – Captain’s Edition, ponieważ gra ma potencjał i w ten sposób mamy możliwość bliżej ją poznać. Inaczej… kto wie, czy wiedzielibyście w ogóle o jej istnieniu. W PS Store jest przecież tysiące gier, nawet w obecnej promocji na Black Friday 2024 mamy tyle ofert, że ciężko je ogarnąć. Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie 65 najlepszych gier na PS5/PS4 w cenie do 25 zł. Wracając jednak do nowości w PS Plus Premium…

Jak wiadomo, triale mogą pobierać jedynie osoby posiadające najdroższą wersję abonamentu, czyli pakiet Premium. Obecnie wszystkie 12-miesięczne subskrypcje można kupić w promocji, a tutaj pisaliśmy, jak ogarnąć sobie nawet 50 zł dodatkowego rabatu przy zakupach w PS Store.

PS Plus Premium i nowa przygoda do sprawdzenia

Survival: Fountain of Youth – Captain’s Edition jest grą wydaną na PS5 stosunkowo niedawno, bo 8 października 2024 roku. Choć posiada niewiele ocen w PlayStation Store, to średnia z tych wystawionych przez graczy stoi na poziomie 4.31/5, zatem przyzwoicie.

Gra jest przygodówką akcji FPP z elementami survivalu, przeznaczoną do zabawy w trybie singleplayer. Trafiamy do otwartego świata jako członek ekspedycji poszukującej mitycznej Fontanny Młodości. Oczywiście już na samym początku nasz statek się rozbija, więc po dopłynięciu na jedną z wysp większego archipelagu będziemy musieli walczyć również o przetrwanie. Na graczy czeka łącznie 15 różnorodnych wysp, gdzie będziemy polować, budować schronienia, konstruować pojazdy, ale też walczyć i uciekać przed dzikimi zwierzętami. W tle majaczy zaś fabuła skupiająca się na tajemniczej dawnej cywilizacji, której zagadki przyjdzie nam odkryć.

Trial pozwala pobrać pełną wersję gry, z którą można spędzić jednak tylko 2 godziny (pobierz trial z PS Store). Lecz to powinno wystarczyć, by stwierdzić, czy chcemy kupić pełną wersję wycenianą obecnie na 134 zł. Zawsze można oszczędzić więcej z tanimi doładowaniami PSN.

Źródło: PS Store