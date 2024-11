65 gier na PS5/PS4 do 25 zł i PS Plus w promocji. Najlepsze tanie okazje Black Friday 2024

Od dzisiaj możemy korzystać z promocji Black Friday 2024 w PlayStation Store. Przeceniono setki gier na PS5 i PS4, a my wybraliśmy dla Was najlepsze oferty za małe pieniądze. Jeśli nie masz dużego budżetu, będziesz się dobrze bawić już za kilka złotych. A dodatkowy rabat zyskasz korzystając z tanich doładowań PSN. Takie karty to najlepszy sposób, by zaoszczędzić również na przecenionej subskrypcji PS Plus.

22 listopada w PlayStation Store rozpoczęły się promocje z okazji Black Friday 2024. Zakupy możemy robić do 3 grudnia, a więc mamy 12 dni na wydawanie kasy. Wydawajcie mądrze, a my postaramy się w tym trochę pomóc. Wybraliśmy najlepsze promocje na gry w pułapie cenowym do 25 zł. Jak się okazuje, już do tej kwoty będziemy mieli grania co niemiara w hity AAA oraz ciekawe produkcje niezależne. Do tego podpowiadamy, jak zapłacić za abonament PS Plus jeszcze mniej niż PlayStation oferuje w ramach czarnopiątkowej wyprzedaży.

Podstawa, to nie przepłacać nawet na Black Friday 2024

Choć promocje w PlayStation Store na Black Friday 2024 same w sobie są bardzo dobre, to chyba każdy się z nami zgodzi, że skoro można wydać np. 86 zł zamiast 100 zł na zakupach, po prostu z tego korzystamy. Nie tylko przy kupnie gier, ale przede wszystkim abonamentu PS Plus, który również doczekał się promocji z okazji Czarnego Piątku.

Dodatkowy rabat jest do zgarnięcia dla każdego, a uzyskamy go kupując tanie doładowania PSN, np. w Instant Gaming. To sprawdzony sprzedawca, którego wielokrotnie sprawdzaliśmy nigdy się nie zawodząc.

Gry na PS5 i PS4 do 25 zł w promocji Black Friday 2024 (część I)

Już tutaj znajdziemy bardzo znane i wysoko oceniane gry, które kupimy znacznie taniej niż normalnie. Najciekawiej prezentują się naszym zdaniem następujące oferty:

Dishonored 2

Gra pozwala nam wcielić się w rolę zabójcy o nadprzyrodzonych zdolnościach. Dishonored 2 otrzymało ponad 100 tytułów gry roku i jest jedną z najlepszych gier akcji, jakie widzieliśmy w ostatnich latach.

Dead Island Definitive Collection

Fani ubijania zombiaków powinni natomiast zaopatrzyć się w kolekcję Dead Island. Paczka zawiera dwie pierwsze odświeżone części uznanej serii wraz z wszystkimi dodatkami. Trzecią grą jest bonusowa i współczesna produkcja w stylu retro Dead Island Retro Revenge!

Kingdom Come: Deliverance

Komu jednak bliżej do realistycznych klimatów, niech bez zastanowienia zanurza się w średniowiecznym Kingdom Come: Deliverance. Zobaczymy tutaj majestatyczne zamki, piękne sielskie krajobrazy, nieliniową fabułę, krwawe walki na miecze i dynamiczny świat, w którym możemy walczyć, kraść, romansować lub… być tym dobrym.

