Dzięki PS Plus zagracie w jedną z największych premier 2024 roku

PS Plus to nie tylko comiesięczne gry czy pełen ich katalog, ale również próbne wersje gier. Teraz do abonamentu trafiło Black Myth: Wukong.

Oferta PlayStation Plus nie zawsze jest sobie równa, choć ostatnie nowości w katalogu oferują całkiem sporo dobrej zabawy. Niestety, z usługi wyleci też sporo pozycji, ale na osłodę mamy przynajmniej limitowaną czasowo wersję próbną Black Myth: Wukong.

PS Plus z trialem Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong z pewnością jest jedną z największych premier 2024 roku, absolutny bestsellerem sprzedaży i tytułem, który dość zaskakująco okazał się co najmniej dobrą grą. Teraz, ku uciesze graczy, którzy nie byli jeszcze w stanie wypróbować tej pozycji, trafił do abonamentu PlayStation Plus. Sęk w tym, że mowa jedynie o wersji próbnej, choć to zawsze jakaś możliwość przetestowania gry i sprawdzenia, czy warto zakupić jej pełną wersję.

Na razie jednak gracze otrzymali możliwość ogrania trialu gry, czyli ograniczonej na maksymalnie dwie godziny rozgrywki wersji próbnej. Dwie godziny w przypadku dzieła Game Science to akurat całkiem sporo. Gracze raczej bez problemu przetestują najważniejsze mechaniki i sprawdzą, czy gra słusznie okazała się tak wielkim sukcesem. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna nowość w katalogu triali w PS Plus Premium.

Black Myth: Wukong – 2 godziny

– 2 godziny Funko Fusion – 2 godziny

– 2 godziny Potion Craft: Alchemist Simulator – 2 godziny

– 2 godziny Astor: Blade of the Monolith – 2 godziny

– 2 godziny Black Skylands – 2 godziny

Jest tu także Funko Fusion (które akurat mocno zawodzi), niezależne symulator warzenia eliksirów czy przepełnione akcją, dynamiczne RPG w postaci Astor: Blade of Monolith. W razie czego możecie również zagrać w Black Skylands. To akurat ciepło przyjęta gra akcji, w której zasiądziemy za sterami sterowca.

Jeśli któraś z gier Was skusiła lub chcielibyście ją ograć za pośrednictwem tańszego PS Plusa, warto rozważyć zakup tańszych doładowań do PSN. Pospieszcie się, bo liczba sztuk jest ograniczona. Z racji zbliżającego się Black Friday mogą później występować problemy z dostępnością.

Miłego grania!

