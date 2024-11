PS Plus taniej niż na Black Friday 2024 w PS Store. Zyskaj dodatkowe 50 zł rabatu

Kto kupuje w PS Store abonament PS Plus w promocji na Czarny Piątek, może zapłacić jeszcze mniej, zyskując dodatkowy rabat sięgający nawet 50 zł.

Black Friday 2024 trwa w najlepsze w sklepie PlayStation, gdzie możemy kupować w dużych promocjach nie tylko gry na PS5 oraz PS4. Przygotowano również niezłą ofertę dla osób, które chcą dołączyć do grona posiadaczy PS Plus. Oficjalnie wiadomo, że abonament w niższej cenie mogą kupić osoby, które wcześniej nie subskrybowały usługi. Lecz tak jak rok temu, tak i teraz, w sieci można spotkać wiele głosów, że również powracający użytkownicy czasem łapią się na promocję. Najlepiej więc zalogować się na swoje konto PSN i zobaczyć, czy wyświetlają się nam niższe promocyjne ceny subskrypcji. A jeśli tak, to wstrzymajcie się z zakupem, bo w prosty sposób zyskacie dodatkowy rabat i zdobędziecie abonament w jeszcze niższej cenie.

Black Friday 2024 – jak kupić PS Plus na 12 miesięcy jeszcze taniej w PS Store?

Zazwyczaj za zakupy w PlayStation Store płacimy środkami z wirtualnego portfela. Ten należy wcześniej doładować złotówkami, korzystając ze specjalnych kart PSN. I właśnie te karty kupimy w promocji sklepu Instant Gaming, płacąc za nie np. przez BLIK. To sprawdzony sprzedawca, więc możecie u niego robić zakupy bez obaw. W ten sposób zdobędziemy np. 200 zł w portfelu PSN za 172 zł z groszami, a to przekłada się na duże oszczędności przy zakupie subskrypcji.

Ile zyskasz kupując PS Plus z tanimi doładowaniami PSN?

Sony przeceniło roczne subskrypcje PS Plus Essential, Extra i Premium. Zobaczcie, ile kosztują abonamenty w PS Store w promocji Black Friday 2024, a ile dodatkowo oszczędzicie korzystając z tańszych kart PSN.

PS Plus Essential na 12 miesięcy – promocyjna cena w PS Store to 236 zł. Oszczędzisz 18,08 zł kupując najpierw kartę 200PLN oraz 50PLN . Dodatkowo zostanie Tobie 14 zł w portfelu do wydania na gry lub dodatki.

– promocyjna cena w PS Store to 236 zł. . Dodatkowo do wydania na gry lub dodatki. PS Plus Extra na 12 miesięcy – promocyjna cena w PS Store to 390 zł. Oszczędzisz 45,42 zł kupując najpierw dwie karty 200PLN . Dodatkowo zostanie Tobie 10 zł w portfelu do wydania na gry lub dodatki.

– promocyjna cena w PS Store to 390 zł. . Dodatkowo do wydania na gry lub dodatki. PS Plus Premium na 12 miesięcy – promocyjna cena w PS Store to 441 zł. Oszczędzisz 50,69 zł kupując najpierw dwie karty 200PLN i jedną kartę 50PLN. Dodatkowo zostanie Tobie 9 zł w portfelu do wydania na gry lub dodatki.

Tanie doładowania, to też tanie gry w PS Store

Kupując tanie doładowania zaoszczędzimy również na wszystkich grach i dodatkach dostępnych w PlayStation Store. Z okazji Czarnego Piątku, w promocji znajdziemy setki tytułów. My wybraliśmy dla Was najlepsze oferty, a konkretniej – aż 65 świetnych gier na PS5/PS4 w cenie do 25 zł.

Pamiętajcie, że zarówno abonament PS Plus, jak i gry, są dostępne w promocyjnych cenach do 2 grudnia. Kto zamierza skorzystać z tanich doładowań, niech pamięta, że mogą się one szybko wyprzedać, zatem kto pierwszy ten lepszy!