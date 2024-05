PS Plus nie „oberwał” tak od podziału usługi. Maj pełen złych niespodzianek

Założę się, że wielu graczy będzie bardzo niezadowolonych w dniu wejścia w życie oferty PS Plus Extra na maj 2024 roku. Tego dnia dostaniemy nowe gry, ale to, co stracimy, przechodzi wszelkie pojęcie.

Już wcześniej pisałem, że w maju z katalogu PS Plus Extra zniknie wyjątkowo dużo gier na PS5 i PlayStation 4. Pierwsze doniesienia mówiły o 25 tytułach, w tym wielkich i znanych hitach z serii Final Fantasy. Jednak zdaję sobie sprawę, że za “japońszczyzną” nie każdy przepada, więc nie każdy przejął się listą odchodzących gier. Jednak nowe informacje mogą już zatrwożyć zdecydowanie więcej osób, ponieważ w maju stracimy dodatkowo nie tylko kilka produkcji od studia THQ Nordic, ale też uwielbiany przez posiadaczy konsol hit z Aloy w roli głównej – Horizon Zero Dawn.

Łącznie do usunięcia z usługi PS Plus czeka aż 38 gier! Trzy z nich wylecą 6 maja z katalogu Essential, ale wystarczy, że dodamy je do swojej biblioteki i sprawa załatwiona. Po wspomnianym dniu będziemy mogli je uruchomić, posiadając aktywny abonament. Lecz 21 maja katalog Extra straci 35 tytułów i w ich przypadku nie będzie możliwości, by je uruchomić po tym terminie. No, może że zdecydujecie się zastosować pewien sprytny sposób, który przedłuży ich żywot o 13 dni.

Nie pamiętam, by od podziału usługi na trzy progi Essential, Extra i Premium, co nastąpiło w czerwcu 2022 roku, z usługi Sony miało wylecieć w jednym miesiącu tak dużo gier. Mam nadzieję, że Japończycy zastąpią je przyzwoitymi i mocnymi tytułami, które zrekompensują nam straty. Póki co poznaliśmy nowości z PS Plus maj 2024 dla progu Essential i jest dobrze, ponieważ dostaniem cztery, a nie trzy tytuły jak zwykle. Na ogłoszenie PS Plus Extra i Premium na maj musimy jeszcze poczekać do połowy miesiąca. Konkrety zostaną ujawnione dopiero 15 maja. Oby Sony się postarało!

PlayStation Plus maj 2024 – gry Essential usuwane z usługi 6 maja

Immortals of Aveum | PS5

Minecraft Legends | PS5, PS4

Skul the Hero Slayer | PS4

Jeśli dodasz je do swojej biblioteki do 6 maja, godziny 11:00, zachowasz do nich dostęp pod warunkiem aktywnej subskrypcji.

PS Plus maj 2024 – gry Exta usuwane z usługi 21 maja

Abzu | PS4

Horizon Zero Dawn | PS4

Elex | PS4

Elex 2 | PS5, PS4

Darksiders Warmastered | PS4

Darksiders 2 | PS4

Darksiders 3 | PS4

Darksiders Genesis | PS4

Wreckfest | PS5, PS4

MX vs ATV | PS5, PS4

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning | PS5, PS4

Adr1ft | PS4

How to Survive 2 | PS4

The Artful Escape | PS5, PS4

Ashen | PS4

Last Stop | PS5, PS4

I Am Dead | PS5, PS4

Absolver | PS4

My Friend Pedro | PS4

The Messanger | PS4

Jotun Valhalla Edition | PS4

Sundered Eldritch Edition | PS4

World of Final Fantasy | PS4

This is the Police | PS4

This is the Police 2 | PS4

Monster Jam Steel Titans 2 | PS4

Minit | PS4

Observation | PS4

Final Fantasy XV | PS4

Final Fantasy VII | PS4

Final Fantasy VIII Remastered | PS4

Final Fantasy IX | PS4

Final Fantasy X HD Remaster | PS4

Final Fantasy X-2 HD Remaster | PS4

Final Fantasy XII The Zodiac Age | PS4

W przypadku gier Extra z powyższej listy, po 21 maja nie będziemy mogli ich uruchomić. Nawet wtedy, gdy mamy je dodane do biblioteki i zainstalowane. Zatem bawcie się przy nich, póki macie jeszcze czas.

