PS Plus Extra i Premium na maj 2024 oficjalnie. Lista gier na PS5 i PS4

Poznaliśmy właśnie ofertę PS Plus na maj dla progów Extra i Premium. Sony przedstawiło kilkanaście gier, w tym duże i znane tytuły.

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się informacja o ofercie PS Plus Extra i Premium na maj 2024 roku. Tym samym możemy Wam podać pełną listę gier, które pobierzemy już za tydzień. Tyle samo czasu pozostało do usunięcia aż 35 tytułów z katalogu Extra, których spis znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości. Nie jest ponadto pewne, czy usługi nie opuści dodatkowo Teardown, wokół którego powstało niemałe zamieszanie. Jakby nie było, maj jest pełen ogromnych strat, zatem zobaczmy, jak Sony chce nam je zrekompensować.

PS Plus Extra i Premium na maj 2024 – lista gier

Ujawniona dzisiaj nowa oferta PS Plus zostanie udostępniona we wtorek 21 maja o godzinie 11:00 czasu polskiego. Zobaczcie, co pobierzemy:

Nowości w PS+ Extra

Red Dead Redemption 2 (zawiera Red Dead Online) | PS4

Deceive Inc. | PS5

The Sims 4 City Living (do grania wymagana jest gra The Sims 4 sprzedawana osobno) | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

Nowości w PS+ Premium

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Jak zawsze jesteśmy ciekawi, jak oceniacie nową ofertę PS Plus. Czy znajdziecie wśród podanych tytułów coś, co z pewnością wyląduje na Waszej konsoli?