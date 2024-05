Hit ze Steam, dostępny w PS Plus, z dodatkiem za darmo

W kwietniu do usługi PS Plus Extra dołączył świetny tytuł Dave the Diver, który rok wcześniej zadebiutował na Steam i posiada obecnie przytłaczająco pozytywne opinie. Jeśli posiadacie grę w wersji na PC, PS5, PS4 lub Nintendo Switch, szykujcie się na darmowy dodatek. Oto szczegóły.

Dave the Diver to niezależna gra dostępna na komputerach PC oraz konsolach PlayStation i Nintendo Switch. Gra dołączyła do katalogu PS Plus Extra w kwietniu tego roku, zatem posiadacze sprzętu od Sony mają do niej ułatwiony dostęp. Tytuł jest w pewnym sensie fenomenem, który posiada bardzo wysokie oceny zarówno na Steam (97% poleceń), jak i PS Store (średnia z ocen – 4,81/5). Jeszcze w maju Dave the Diver otrzyma darmowy dodatek i właśnie ujawniono datę premiery DLC oraz zarys historii.

Pobrałeś z PS Plus? Masz na Steam lub Switch? Dostaniesz Godzillę!

Studio odpowiedzialne za grę informuje, że darmowy dodatek wyląduje 23 maja na Steam, Nintendo Switch, PS5 i PlayStation 4. Na oficjalnym blogu PlayStation czytamy z kolei, że będzie on dostępny za free wyłącznie od 23 maja do 23 listopada.

Ujawniono przy okazji coś więcej oprócz nazwy DLC, bo już od pewnego czasu wiemy, że historia skupi się wokół Godzilli. Można powiedzieć, że będzie to swego rodzaju hołd złożony temu gigantowi, który obchodzi w tym roku swoje 70-lecie panowania.

Fabuła rozpoczyna się w momencie, gdy ranna Godzilla pojawia się w głębinach Blue Hole, czyli miejscu, gdzie nasz bohater Dave łowi ryby. Gadzina została wyśledzona przez G-Force, międzynarodową organizację wojskową utworzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych i JSDF, której zadaniem jest utrzymanie pokoju na świecie. Podążają śladem Godzilli, ale niespodziewanie naszego przyjemniaczka namierzył ktoś jeszcze. To niebezpieczny Ebirah, gigantyczny krab z filmu Potwór z Głębin (1966). Ranna Godzilla będzie potrzebowała naszej pomocy.

Dave musi uciekać przed atakami Ebirah, na którego pancerz zwykłe harpuny są zbyt słabe. Przesiadamy się zatem do nowej łodzi podwodnej G-Force, która ma szansę pokonać bestię.

Źródło: PlayStation Blog, artykuł zawiera linki afiliacyjne