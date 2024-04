Mamy pierwsze informacje o grach, które opuszczą katalog PS Plus Extra w maju 2024 roku. Musimy się szykować na odstrzał 25 tytułów.

Jeśli przeboleliście już gry, które opuszczają dzisiaj PS Plus Extra, to zobaczcie, co stracimy w przyszłym miesiącu. Maj będzie naprawdę pechowy, jeśli chodzi o liczbę usuwanych gier.

[Aktualizacja] – 16 kwietnia, godz. 12:52

Okazuje się, że w naszym regionie z PS Plus Extra zniknie w maju więcej gier niż w Azji. Tam gracze stracą dostęp do 20 tytułów, a u nas “wyparuje” aż 25 gier. Nastąpi to 21 maja. Oto lista:

ABZÛ

ADR1FT

How to Survive 2

Last Stop

The Artful Escape

Ashen

I Am Dead

Absolver: Downfall

My Friend Pedro

The Messenger

Jotun: Valhalla Edition

WORLD OF FINAL FANTASY

This is the Police

This Is the Police 2

Sundered: Edycja Eldritch

ELEX

MINIT

Monster Jam Steel Titans 2

Observation

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

FINAL FANTASY VII

FINAL FANTASY VIII Remastered

FINAL FANTASY IX Digital Edition

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

Na forum Reddit pojawiła się grafika prezentująca zakładkę “Last chance to play”, którą jeden z graczy znalazł na stronie PlayStation. Co prawda dotyczy regionu Azji, lecz Europejski odpowiednik powinien wyglądać tak samo. Jeśli wystąpią jakieś różnice, zaktualizujemy wiadomość. Możemy więc spojrzeć, jakie gry na PS5 i PS4 zostaną usunięte z katalogu Extra w nadchodzącym miesiącu. Choć w PS Store nie pojawiły się jeszcze daty “wyrzucenia” tych tytułów z usługi, już teraz możemy Wam powiedzieć, kiedy to nastąpi. Sony zablokuje gry 21 maja.

PS Plus maj 2024 – gry, które opuszczą katalog Extra

Na osłodę dodamy, że poznaliśmy już pierwszą grę z oferty PS Plus maj 2024, która zasili katalog Extra. Mowa o Animal Well od studia Shared Memory, której debiut zaplanowano na 9 maja. W dniu swojej premiery, tytuł od razu wskoczy do usługi. Ponadto najlepsza gra z oferty na kwiecień otrzyma w maju darmowy dodatek Godzilla, o którym pisaliśmy w tej wiadomości.

