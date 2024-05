Gry na Steam w promocji. 18 premier 2024 roku od 4 zł z groszami

Najnowsze gry możesz kupić o wiele taniej niż na Steam. Zapraszamy na przegląd nowości PC, ale nie tylko tych bardzo znanych. Zdziwisz się, o jakich dobrych grach nie miałeś pojęcia.

Ostatnie miesiące przyniosły ze sobą sporo dużych premier gier na PC, które okazały się naprawdę porządnymi produkcjami. Tutaj postaramy się przedstawić Wam jedne z najlepszych tytułów dostępnych na Steam, które możemy kupić w promocji. Wśród nich znajdziecie choćby Manor Lords, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Tekken 8 czy przerażające The Outlast Trials. Ale będą też mniej znane gry na Steam, które okazały się prawdziwymi rarytasami. Czy słyszeliście np. o Hellbreach: Vegas, Jack Holmes : Master of Puppets lub Midnight Ghost Hunt? No właśnie, a to tylko trzy z brzegu przykłady.

Gry na Steam w promocji – premiery PC z 2024 roku

Najtańsze i najnowsze gry na PC kupimy już za 4 zł z groszami, a wierzcie nam na słowo, że są to bardzo dobre tytuły, które niczym nie ustępują pod względem grywalności tym największym, kosztującym ponad 100 zł. Oferowane w tym zestawieniu klucze Steam pochodzą ze sprawdzonego źródła, jakim jest sklep Instant Gaming. Robiąc tam zakupy możemy zapłacić szybkimi płatnościami BLIK.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (data premiery – 16 maja 2024)

Dzisiaj po południu na Steam wyląduje Ghost of Tsushima: Director’s Cut, czyli kolejny hit z konsol PlayStation, który zostaje przeniesiony na komputery PC. Będzie to wersja reżyserska gry action-adventure z otwartym światem, posiadająca na pokładzie wszystkie wcześniejsze aktualizacje, dodatek Legends oraz zupełnie nową zawartość, m.in. rozszerzenie Iki Island. Odpalając grę na komputerze, zagramy z odblokowanym limitem klatek na sekundę i wieloma ulepszeniami w grafice.

Kup Ghost of Tsushima: Director’s Cut za 195,98 zł (zamiast płacić na Steam 259 zł)

The Bridge Curse 2: The Extrication (data premiery – 9 maja 2024)

Kolejną świeżą premierą maja jest The Bridge Curse 2: The Extrication, horror FPP będący adaptacją filmu The Bridge Curse 2: Ritual. Grę można określić jako survivalową przygodę grozy, w której wcielamy się kolejno w cztery postacie uciekające przed widmami. Akcja rozgrywa się na tajwańskim Uniwersytecie Wen Hua, gdzie oprócz walki o przetrwanie, będziemy musieli rozwiązywać zagadki i ostatecznie ujawnić przerażający spisek.

Kup The Bridge Curse 2: The Extrication za 55,36 zł (zamiast płacić na Steam 103,49 zł)

Hellbreach: Vegas (data premiery/wczesny dostęp – 11 marca 2024)

Choć gra zadebiutowała dopiero we wczesnym dostępie na Steam, już teraz zbiera bardzo pozytywne opinie od graczy. Hellbreach: Vegas nie jest skomplikowane – to strzelanka dla 1–4 graczy, w której musisz pokonywać kolejne fale wrogów. Za zebrana gotówkę gotówkę możemy ulepszyć broń i odblokować inne premie. Bawimy się w trybach „Przetrwanie”, „W potrzasku” i „Precyzja”. Póki co dostępne są 4 mapy, 17 broni palnych oraz 3 bronie do walki wręcz.

Kup Hellbreach: Vegas za 30,64 zł (zamiast płacić na Steam 45,99 zł)

Manor Lords (data premiery – 26 kwietnia 2024)

Ten polski tytuł to jeden z największych fenomenów tego roku. Manor Lords szybko zdobył niezwykłą popularność, a jeśli jeszcze nie słyszeliście, cóż to takiego, to przygotujcie się na świetną grę strategiczną w średniowiecznych realiach. Zajmujemy się w niej zarówno budowaniem miast, jak i kierowaniem wojskami i toczeniem bitew. te przypominają potyczki znane z cyklu Total War, gdzie ustawiamy formacje jednostek i wydajemy wojskom rozkazy w czasie rzeczywistym. Warto zaznaczyć, że Manor Lords oferuje wyłącznie zabawę w trybie dla jednego gracza.

Kup Manor Lords za 82,16 zł (zamiast płacić na Steam 149,99 zł)

Sker Ritual (data premiery – 18 kwietnia 2024)

A teraz ponownie coś dla tych, co się lubią bać, ale i dużo strzelać. Sker Ritual to kooperacyjny survival FPS i duchowy następca wielokrotnie nagradzanego brytyjskiego horroru Maid of Sker. Możemy pobawić się tutaj w pojedynkę, jak i w sieciowej kooperacji do 4 osób maksymalnie. Naszym wrogiem są tzw. Cisi, czyli paskudne monstra inspirowane walijskim folklorem i opowieściami o Cichych ludziach. Ruszamy na nich korzystając z broni białej, przez kusze i granaty, skończywszy na steampunkowej broni palnej. Oprócz tego możemy ulepszać oręż tzw. Cudami, które wzmacniają naszą siłę ognia.

Kup Sker Ritual za 97,97 zł (zamiast płacić na Steam 114,99 zł)

Turbo Golf Racing (data premiery – 4 kwietnia 2024)

Obiecaliśmy tanią premierę tego roku za 4 zł z groszami, więc słowa dotrzymujemy. Turbo Golf Racing to rewelacyjnie oceniana gra łącząca wyścigi z golfem. Choć w zasadzie z golfem ma to tyle wspólnego, że jest piłeczka i dołek. Resztę stanowi szybka i dynamiczna jazda, gdzie naszym celem jest posłać piłkę do wspomnianego dołka. Możemy wziąć udział w pojedynku 1 na 1, rywalizować z 7 przeciwnikami w trybie wyścigu lub sprawdzić się w próbie czasowej.

Kup Turbo Golf Racing za 4,26 zł (zamiast płacić na Steam 45,99 zł)

Na drugiej podstronie kolejne mocne premiery tego roku w promocji na Steam.