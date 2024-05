W ciągu najbliższego weekendu będziecie mieli okazję rozpocząć rozgrywkę w dwóch ciekawych grach – i to za darmo. Mowa oczywiście o kolejnej edycji Xbox Free Play Days. Dzięki temu w ciągu kilku najbliższych dni możecie sprawdzić, czy dostępne tytuły przypadną wam do gustu. W ofercie znajdziemy dwie bardzo różne od siebie propozycje.

Xbox Free Play Days z nowymi grami

Rozpoczęła się kolejna edycja darmowego grania z Xbox Free Play Days na konsolach Xbox. Posiadacze abonamentów Xbox Game Pass Core oraz Ultimate już teraz mogą bez opłat pobrać dwie pozycje – w ramach darmowego okresu próbnego. Tym razem do naszej dyspozycji oddano:

Killing Floor 2

Planet Coaster: Console Edition

Pierwsza gra to znana strzelanka, w której staniemy naprzeciwko hordom zombie. Ważnym elementem rozgrywki jest nie tylko skuteczne pokonywanie nieumarlaków, ale także zdobywanie funduszy na nowe wyposażenie. Ten element jest niezwykle fascynujący i przypomina mi trochę kultowy tryb z niektórych odsłon serii Call of Duty. Druga pozycja to opcja z zupełnie innej kategorii. W Planet Coaster zajmiemy się budową parku rozrywki nie z tej ziemi.

Poniżej znajdziecie trailery obydwu produkcji, które są już dostępne do pobrania:

Standardowo, jeżeli któraś z gier wybitnie przypadnie wam do gustu, to macie świetną okazję do zakupu. Z okazji umieszczenia produkcji w ramach darmowego okresu, obydwie gry są dostępne w promocyjnych cenach. Darmowa rozgrywka potrwa do późnego wieczora w niedzielę 19 maja.

Którą z gier macie ochotę sprawdzić na swojej konsoli?

Źródło: purexbox.com