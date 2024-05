Furiosa: Saga Mad Max jest potężnym filmem. Tak wysokich ocen chyba nikt się nie spodziewał

Hideo Kojima mówił, że Furiosa: Saga Mad Max to “biblia” George’a Millera, który jest “Bogiem”. Pierwsze recenzje tylko to potwierdzają.

Jest to co prawda poboczna część serii Mad Max, ale wygląda na to, że nie ustępuje na krok tym “głównym” odsłonom, a w wielu warstwach wydaje się nawet od nich lepsza. Tak, naprawdę jest aż tak dobrze.

Furiosa: Saga Mad Max to potężny film

Na liście najlepszych filmów postapokaliptycznych Mad Max: Na Drodze Gniewu umieściłem na zaszczytnym, pierwszym miejscu. Głównie dlatego, że to po prostu genialne kino akcji i jazda bez trzymanki utrzymana w ryzach nieskończonych pokładów kreatywności George’a Millera, który czekał chyba całe życie na to, aby w końcu seria powróciła w glorii i chwale. Furiosa: Saga Mad Max ma to tylko potwierdzać.

Premiera filmu w polskich kina zaplanowana została na 24 maja 2024 roku, czyli już niebawem. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, a i wszyscy inni powinni zwrócić na ten obraz uwagę, skoro zdobywa aż tak dobre noty. Premiera potencjalnego Hollywoodzkiego hitu odbyła się niedawno na Festiwalu w Cannes. Po zakończeniu seansu widzowie nagrodzili twórców aż 6-minutowymi owacjami na stojąco!

Jakby tego było mało, Furiosa zdobywa nawet maksymalne noty rzędu 10/10 i 5/5. Na Rotten Tomatoes obraz ma obecnie aż 88% pozytywnych opinii krytyków, więc zdecydowanie przeważa entuzjastyczne przyjęcie. “Niezwykły przebój kinowy, który w niektórych sekwencjach w jakiś sposób przewyższa nawet swojego poprzednika” – pisze w swoim tekście redaktor NME.

“Wielki, rozrywkowy film popcornowy, opowiedziany z poczuciem przygody i zabawy […] Furiosa ma na celu cię powalić. I to się udaje. Do Valhalli i jeszcze dalej” – zachwyca się redaktor serwisu rogerebert.com. “Furiosa opiera się na wysokooktanowej perspektywie filozoficznej, która znajduje nadzieję w beznadziejnym miejscu. Ponadto wiele samochodów jedzie szybko, a szajz wybucha. To sytuacja win-win” – czytamy w recenzji Rolling Stone.

Wśród największych zachwytów wymienia się przede wszystkim niemal nieustanną akcję, stanowiącą “jazdę bez trzymanki”. Krytycy określają film mianem “rockowego, epickiego widowiska”. Do tego występ Anyi Taylor-Joy i Chrisa Hemswortha w głównych rolach potrafi rzucić na kolana. No to co? Tylko czekać na premierę!

Źródło: Rotten Tomates