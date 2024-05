Total War: Star Wars ma powstawać. Uwielbiane studio za sterami

Seria Star Wars ma doczekać się nowej gry strategicznej i to od legendarnego Creative Assembly. Total War: Star Wars to najpewniej kolejna pozycja w uznanym IP.

Seria Total War to synonim dobrej strategii, która umiejętnie łączy ze sobą podejście w czasie rzeczywistym z turowymi systemami rozgrywki. Każdy, kto lubuje się w tego typu grach, z pewnością doskonale wie, czego spodziewać się po kolejnych pozycjach od uznanego Creative Assembly.

Total War: Star Wars w produkcji?

Brytyjski deweloper niedawno otrzymał dość solidny cios w twarz, bo SEGA anulowała rozwijaną od lat, szalenie ambitną strzelankę dla wielu graczy. Hyenas, mimo zaawansowanego stadium produkcji, nigdy nie doczeka się premiery. Twórcy zamiast tego mieli “skupić się na tym, co idzie im najlepiej”. I choć wielu fanów liczyło na wieści o Obcy: Izolacja 2, logicznie można założyć, że chodzi tu o gry strategiczne. Przede wszystkim o markę Total War.

Teraz wiarygodny insider Tom Henderson na łamach Insider-Gaming postanowił nieoficjalnie potwierdzić, że cykl doczeka się rozwinięcia. W dość zaskakującej formie – będzie to spin-off osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Creative Assembly rzekomo pracuje nad Total War: Star Wars (czy coś takiego). Co więcej, to jedynie jedna z trzech gier Total War znajdujących się obecnie w produkcji.

Według doniesień serwisu, trwają prace nad trzema różnymi grami z serii Total War. Total War: Star Wars (lub jakkolwiek będzie się nazywać) będzie najwyraźniej drugą grą z trzech, które zostaną wydane, ale nie jest jasne, na jakim etapie rozwoju się znajduje. Po raz pierwszy dowiedziałem się o „futurystycznej” grze Total War pod koniec 2022 roku, a kilka innych źródeł z drugiej ręki podało, że gra jest oparta na uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak więc, przynajmniej moim zdaniem, plotka ma wiele wiarygodności i prawdopodobnie jest prawdziwa. – informuje Henderson

O innych tytułach nie wiemy, lecz obecnie brytyjskie studio nadal rozwija egipską grę Total War: Pharaoh. Ta spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, a niebawem otrzymać ma kolejną dużą aktualizację.

