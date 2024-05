Pobierz za darmo fabularne DLC do gry z PS Plus Extra na maj 2024

Oferta PS Plus Extra na maj 2024 prezentuje się wybornie i wśród gier, które zostaną udostępnione po weekendzie, znajdziemy takie tytuły jak np. Red Dead Redemption 2, Deceive Inc. czy LEGO Przygoda 2 Gra Wideo. To właśnie ten ostatni tytuł posiada darmowe DLC, które nie ogranicza się do garści skórek, lecz całkowicie nowych poziomów, historii oraz postaci. Dodatek jest dostępny w PlayStation Store i jeśli pobierzecie wspomnianą grę z oferty PS+, koniecznie dodajcie go do biblioteki. Co konkretnie wprowadzi do gry?

Odbierzesz LEGO Przygoda 2 z PS Plus? Pobierz za darmo Galaktyczne przygody

Polecany dodatek wprowadza trzy nowe planety/miejsca. Odwiedzimy Zamek Królowej, statek Rex’a oraz Miasto Dysharmonii. Pojawią się tam nowe budowle do zeskanowania, poznamy kilka nowych postaci oraz zdobędziemy kolejne bronie dostępne do kupienia w sklepie gry, Dodatkowo czeka na nas siedemdziesiąt pięć nowych klocków do zebrania.

Jeśli chodzi o fabułę dodatku Galaktyczne przygody, rozpoczyna się ona po tym, jak statek Ligii Sprawiedliwości uległ zniszczeniu.

Generał Zadyma będzie musiała odnaleźć wszystkich jej członków i zabrać ich na planetę Spa. Na trwających właśnie przygotowaniach do ślubu królowej zapanował chaos. Aby ceremonia mogła się odbyć zgodnie z planem, Generał Zadyma musi ukończyć tę misję i powrócić do zamku królowej. Poznaj Rexa Niebezpiecznika zanim stanie się kowbojem, piratem powietrznym, archeologiem i treserem raptorów, których spotykamy w filmie. Podczas przygotowań do galaktycznej legendy, Rex musi ujarzmić i wytresować dzikie i nieposkromione raptory. Od lekcji skateboardingu poprzez szkolenia w używaniu broni, aż po naprawę statków, Rex musi przygotować swoją załogę na spotkanie z Emmetem. PS Store

Źródło: PS Store, artykuł zawiera linki afiliacyjne