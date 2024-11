PS Plus z ogromnym hitem w listopadzie. Gra zyskała 4000% na popularności

Coś ostatnio PlayStation ma szczęście do trafiania w dziesiątkę. W PS Plus pojawiła się kolejna gra, która okazała się niesamowicie popularna. Przy okazji, to jedne z najlepszych wyścigów dostępnych na konsolach PS5 i PS4.

Choć często słychać narzekania na nowe gry w ofercie PS Plus. Lecz chyba sami przyznacie, że czasem zdarzy się coś wyjątkowego w usłudze. Już w październiku mieliśmy tego przykład. Okazało się wówczas, że udostępniony Dead Island 2 został największą grą tego roku w katalogu Extra, a także trzecią największą premierą od czasu startu nowej wersji usługi (za Stray i GTA V). Z kolei Dino Crisis okazał się 4. największą nowością w PS Plus w historii. To było w październiku, a teraz listopad przynosi nam kolejną rozchwytywaną grę.

PS Plus w listopadzie z kolejną popularną grą

W ramach oferty PS Plus listopad 2024 dla progu Essential dostaliśmy trzy tytuły: Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged oraz premierowe Death Note Killer Within. Choć można by się spodziewać, że pierwszy z wymienionych tytułów będzie rozchwytywany jak ciepłe bułeczki, to ten drugi zdobył niebywałą popularność.

Według danych udostępnionych przez Truetrophies, popularność Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged wzrosła o 4354,3%. Tym samym tytuł pojawił się na 16. miejscu najpopularniejszych gier na PS5 i PlayStation 4 ostatniego tygodnia. Wyścigi wyprzedziły takie hity jak choćby RDR 2 czy Gran Turismo 7. Pamiętajcie przy okazji, że wciąż możecie pobierać 6 dodatków za darmo do Hot Wheels Unleashed 2.

Wspomniane Ghostwire: Tokyo niestety nie chwyciło i gra nie znalazła się nawet w pierwszej 40. najpopularniejszych gier na PlayStation minionego tygodnia. Uplasowała się dopiero na 43. pozycji. Zdecydowanie lepiej poszło Death Note Killer Within, które wskoczyło na 27. miejsce.

Najpopularniejsze gry na PlayStation ostatniego tygodnia. Źródło: truetrophies

Ciekawe, czy oczekiwana obecnie oferta PS Plus na listopad dla progów Extra i Premium zaszczyci nas kolejnym hitem. Pisaliśmy już o grach, które mogą pojawić się w ofercie. Wśród nich znajduje się kultowa gra z wampirami. Czy zyska dużą popularność?

Źródło: truetrophies