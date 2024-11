Bierz za darmo 6 dodatków do gry, która jutro ląduje w PS Plus

Odbierając nowe gry w PS Plus zawsze warto sprawdzać, czy nie posiadają one dodatków za darmo. A tak się składa, że jeden z tytułów oferty PS Plus listopad 2024 posiada aż sześć DLC, które możesz brać za free.

Przypominaliśmy dzisiaj, by odebrać odchodzące gry z PS Plus o wartości 744 zł, na co macie tylko kilka godzin. To teraz przypomnimy jeszcze o dodatkach za darmo, które możecie przypisać do tytułu wchodzącego do oferty już jutro, czyli 5 listopada. Poniżej znajdziecie linki i warto od razu dodać wszystko do swojego konta. Wówczas po uruchomieniu gry dodatki same się aktywują. No właśnie, a o jakim tytule mowa?

Dodatki za darmo do HWU2: Turbocharged z PS Plus na listopad 2024

Oferta PS Plus Essential na listopad zostanie udostępniona jutro o godzinie 10:00. Znajdziemy w niej następujące gry na PS5 i PlayStation 4:

Ghostwire: Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – PS4/PS5

Death Note Killer Within – PS4/PS5

Darmowe dodatki możemy dobrać do Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Łącznie sięgniemy po sześć bezpłatnych DLC, z których każdy doda do wyścigu nowe samochody. Dzięki temu zdobędziemy aż 12 kolejnych pojazdów. Zainteresowani? Oto linki do odebrania dodatków:

Źródło: PS Store