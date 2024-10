Wielkie hity w PS Plusie. Gracze rzucili się na nowe gry w usłudze

Jedna to absolutna klasyka, a druga zaskakująco udana przygoda z siekaniem zombie w głównej roli. Łączy ich bardzo wysoka popularność w usłudze PlayStation Plus.

PS Plus z dwoma hitami

Pełną ofertę PS Plus Extra i Premium na październik 2024 roku znajdziecie w tym artykule. Teraz skupimy się jednak na dwóch nowościach. Czemu właśnie na nich? No cóż, gracze je uwielbiają. A przynajmniej tak to wygląda z perspektywy popularności tych gier, na które wielu subskrybentów dosłownie się rzuciło.

Chodzi dwie zupełnie inne produkcje i do tego dostępne w innych prograch. Dead Island 2 mogą ogrywać wszyscy posiadacze abonamentu w wersji Extra, za to Dino Crisis jako klasyka horroru z dinozaurami od Capcomu dostępna jest w ofercie Premium. Zgodnie z informacjami serwisu TrueTrophies, Dino Crisis okazało się 4. największą nowością w PS Plus w historii. Jest to także druga najpopularniejsza gra z PSX-a (zaraz po The Legend of Dragoon) w usłudze.

Drugim hiciorem szybko zostało Dead Island 2, które wydaje się po prostu stworzone z myślą o usługach. Sama gra nie jest przecież szczególnie ambitną pozycją, do tego z dość nużącą powtarzalnością, ale i tak dostarcza sporo frajdy. Czysta, nieskrępowana masakra zombiaków również okazało się strzałem w dziesiątkę. To największa gra w PS Plus Extra w tym roku, a także trzecia największa premiera od czasu startu nowej wersji usługi (za Stray i GTA V).

Jeśli nie graliście, to gorąco polecam. Dino Crisis stanowi klasykę survival horroru od Capcomu, która być może doczeka się wznowienia, a Dead Island 2 jest po prostu zaskakująco przyjemnym “odmóżdżaczem”.

