PS Plus listopad 2024. Oto gry Extra i Premium, które mogą zawitać do usługi

Został niespełna tydzień do oficjalnego ujawnienia oferty PS Plus listopad 2024 dla wyższych progów usługi. Zobaczcie, jakie gry typuje społeczność oraz dwa tytuły, które mają dużą szansę, by znaleźć się na oczekiwanej liście.

Jak każdego miesiąca, tak i teraz wyczekujemy ogłoszenia nowości w PS Plus Extra i Premium. Z oficjalnych wieści wiemy póki co jedynie, jakie gry zostaną usunięte w tym miesiącu. Niestety, już wkrótce pożegnamy aż 18 tytułów, w tym Red Dead Redemption 2 oraz GTA San Andreas The Definitive Edition. Pełny spis publikowaliśmy w tej wiadomości.

Gracze na forum Reddit bawią się tymczasem w typowanie nadchodzącej oferty i kilka tytułów przewija się dosyć często w ich komentarzach. Oprócz tego mamy przesłanki podejrzewać, że Sony wrzuci do oferty dwa naprawdę niezłe klasyki z ery pierwszego PlayStation. Ale po kolei…

Kiedy oficjalna oferta PS Plus Extra i Premium na listopad?

Jak wspomnieliśmy, długo już czekać nie musimy. Oficjalna lista gier na PS5 i PlayStation 4 pojawi się w przyszłą środę. Szykujcie się na 13 listopada, godzinę 17:30. Tuż po niej szczegóły opublikujemy na naszej stronie. Ujawnione wówczas gry pobierzemy natomiast od 19 listopada. Będzie to trzeci wtorek miesiąca.

Jakie gry mogą trafić do katalogu Premium?

Tutaj możemy spodziewać się dwóch klasyków z czasów pierwszego PlayStation. Pierwszym jest wspominany wczoraj horror Alone in the Dark 2. Drugim bardzo możliwym tytułem jest natomiast Blood Omen: Legacy of Kain. Na ostatnim State to Play oficjalnie ujawniono, że abonenci otrzymają w przyszłości wspomniany tytuł oraz Dino Crisis.

Jak wiadomo, gra z dinozaurami została udostępniona w katalogu Premium już w październiku, dlatego liczymy na to, że listopad przyniesie ze sobą właśnie Blood Omen: Legacy of Kain. To kapitalna mroczna gra, w której akcję obserwujemy z lotu ptaka. Swego czasu tytuł był niesamowicie popularny, więc możliwe, że z sentymentu wiele osób po niego sięgnie.

Jakie gry w nowej ofercie PS Plus Extra typuje społeczność z Reddit?

Choć rozbieżność życzeń jest dosyć spora, najczęściej gracze wymieniają w swoich typach Suicide Squad: Kill The Justice League od Rocksteady Studios. To trzecioosobowa strzelanka tworzona przez zespół stojący za serią Batman: Arkham, w której banda złoczyńców musi dokonać niemożliwego, by ocalić świat: zabić Ligę Sprawiedliwości.

Oprócz tego w komentarzach graczy powtarzają się inne ciekawe tytuły, takie jak Atomic Heart, RoboCop: Rogue City czy Hades. Jednak to tylko życzenia, a czy trafione, okaże się już za kilka dni.

Źródła: Reddit, Reddit