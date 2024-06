PS Plus lipiec 2024 oficjalnie. Oto gry Essential na nowy miesiąc

Dzisiaj Sony ujawniło ofertę PS Plus Essential na lipiec 2024, więc możemy powoli rozgrzewać pady do grania, ponieważ jest całkiem nieźle. To pierwsze pozytywne wieści dotyczące nadchodzącego miesiąca w usłudze. Póki co mieliśmy jedynie te negatywne, dotyczące odchodzących tytułów z progu Extra. Jeśli wykupujecie wyższy pakiet Plusa, tutaj znajdziecie pełną listę usuwanych niedługo gier.

Czekając na pobranie nowości, zachęcamy również sięgnąć za darmo po 6 dodatków, które są rozdawane jeszcze w czerwcu subskrybentom. Wśród nich znajdziemy m.in. DLC do PUBG czy Rocket League.

Oferta PS Plus Essential na lipiec 2024. Lista gier:

Borderlands 3 | PS4, PS5

NHL 24 | PS4, PS5

Among Us | PS4, PS5

Przedstawione nowości pobierzemy na dysk PS5 lub PS4 od pierwszego wtorku miesiąca, a więc od 2 lipca. Gry zostaną udostępnione około godziny 11:00 wspomnianego dnia. I właśnie do tego czasu możemy również odbierać tytuły rozdawane w czerwcu. Warto o tym pamiętać, ponieważ na liście znajduje się m.in. SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake.

