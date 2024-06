Za darmo dodatki do gry, która dzisiaj wpada do PS Plus. Oferta na czerwiec dostępna

W comiesięcznej ofercie PS Plus Essential pojawiły się nowe gry do odebrania. Standardowo dostaliśmy trzy tytuły, a do jednego z nich możemy pobrać dwa dodatki za darmo.

Możemy już odpalać swoją konsolę, ponieważ dokładnie o 11:00 w PlayStation Store pojawiły się nowe gry z oferty PS Plus Essential na czerwiec 2024. Kto nie zdążył jeszcze dolecieć do PS5 lub PS4, a chce wiedzieć, czy starczy mu miejsca na dysku pod nowe gry, tutaj sprawdzi, ile GB pożera cała oferta oraz poszczególne tytuły.

Pamiętajcie też o trwającej wyprzedaży gier z okazji Days of Play 2024. Wczoraj podrzucałem Wam zestawienie 20 bardzo dobrze ocenianych tytułów w cenie od 4 do 35 zł. To specjalnie wyselekcjonowane najtańsze gry z trwającej promocji. W niskiej cenie kupimy choćby Metro Exodus, Dead Island Definitive Collection, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration czy DOOM Slayers Collection.

PS Plus czerwiec 2024 – oferta Essential i darmowe dodatki

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake | PS5, PS4

AEW Fight Forever | PS5, PS4

Streets of Rage 4 | PS5, PS4

No dobra… czy warto pobrać gry z czerwca? Widziałem już wiele komentarzy, że to kolejny słaby miesiąc. Po części się z tym zgadzam, zwłaszcza patrząc na wrestling AEW Fight Forever. Ale co kto lubi i jeśli taki tytuł przypadnie Tobie do gustu, to możesz dostać do niego dwa darmowe DLC. Pierwsza paczka zawiera 5 nowych piosenek oraz 20 nowych skórek. Druga wprowadza jeszcze 5 kolejnych utworów muzycznych i dwie nowe opcje ubioru.

Pozostałe dwa tytuły są natomiast naprawdę fajne. Jeśli nie ograliście Streets of Rage 4 oraz SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, powinny znaleźć się w Waszej bibliotece.

Źródło: PlayStation Blog