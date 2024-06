Darmowe dodatki do gier na PS5 i PS4. Sony rozdaje DLC posiadaczom PS Plus

W PlayStation Store pojawiły się nowe darmowe dodatki do kilku gier. Możesz je odebrać, jeśli posiadasz abonament PS Plus.

Co jakiś czas Sony rozdaje za darmo dodatki do popularnych bezpłatnych gier, które są dostępne w PS Store. Pod koniec czerwca dostaliśmy kolejny “zrzut” takich DLC i jak zawsze, są one dostępne ekskluzywnie dla subskrybentów PS Plus. Możemy je pobierać opłacając choćby najniższy pakiet usługi, czyli Essential.

Poniżej znajdziecie linki do wszystkich darmowych dodatków, które pojawiły się w tym miesiącu, a o których jeszcze nie pisaliśmy. Wszystkie poprzednie DLC, które nadal można przypisać do swojego konta, znajdziecie natomiast w tym miejscu.

PS Plus – odbierz darmowe dodatki z czerwca

Najnowszym pakietem zawartości jest ten przeznaczony do gry Star Trek Online. Znajdziemy w nim m.in. karabin automatyczny Cobalt Changeling Phaser. Z kolei DLC do PUBG oferuje 5 skrzynek myśliwego, 5 kluczy oraz 80 kuponów na kontrabandę. Następnie możemy pobrać Pakiet Letnich Upałów do SMITE, który zawiera Danzaburou, Morrigan i Fenrira wraz z ich pakietami mowy i emotkami, a także 3-dniowy dopalacz konta.

Kto lubi pograć w bezpłatne Metaball, ma natomiast okazję skolekcjonować za darmo 7 elementów legendarnego stroju. Fani ulicznej koszykówki 3on3 FreeStyle zaopatrzą się w sporo monet oraz napoje XP, a na graczy Rocket League czeka dodatek z czterema przedmiotami do zmiany wyglądu auta.

Jak zatem widzicie, możemy obłowić się w PS Plus w sporo darmowej zawartości, której nie zdobędziemy w żaden inny sposób.

Źródło: PS Store