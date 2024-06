PS Plus lipiec 2024. Na stronie PlayStation pojawiły się gry, które stracimy

Pierwsze informacje odnośnie oferty PS Plus lipiec 2024 dotyczą gier, które wylecą z katalogu Extra. Pożegnamy 6 tytułów, choć niewykluczone, że lista zostanie rozszerzona o kolejne produkcje. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i zakładka Last Chance to Play nie zaskoczy nas czymś jeszcze. To właśnie tam, czyli na oficjalnej stronie PlayStation, zauważono gry, które Sony szykuje do usunięcia.

PS Plus lipiec 2024. Jakie gry stracimy i kiedy to nastąpi?

Zacznijmy od tego, że wszystkie wymienione poniżej gry będą dostępne w katalogu Extra jeszcze przez niemal miesiąc, do 16 lipca. Tego dnia, o godzinie 10:00, stracimy do nich dostęp. Mamy jednak sporo czasu, by ukończyć interesujące nas pozycje.

Tiny Tina’s Wonderlands

Dysmantle

My Little Pony A Maretime Bay Adventure

Fast and Furious Spy Racers Rise of Shifter

Kingdom Two Crowns

Saints Row IV Re-Elected

Najciekawszą odchodzącą grą będzie Tiny Tina’s Wonderlands, czyli tytuł z 2022 roku przenoszący nas do magicznej krainy, w której musimy pokonać wielkiego smoka. Ten looter shooter FPP, będący spin-offem serii Borderlands, spotkał się z ciepłym przyjęciem przez graczy, więc żal będzie się z nim rozstawać.

Innym wartym uwagi tytułem, na który mamy jeszcze czas, jest starszy i świetnie oceniany Saints Row IV Re-Elected. To zwariowana gra akcji, w której musimy ocalić ziemię przed inwazją obcej rasy pod przywództwem żądnego władzy kosmity Zinyaka.

