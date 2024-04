Sony publikuje zwiastun gry z PS Plus Extra na kwiecień 2024

Oferta PS Plus Extra na kwiecień 2024 będzie zawierała m.in. grę Dave the Diver, która zadebiutuje w usłudze w dniu swojej premiery na PlayStation, a więc 16 kwietnia. Jest on dostępny od niemal roku na PC i z miejsca okazał się gigantycznym hitem. Średnia ocen na Steam mówi sama za siebie – aż 97 proc. osób poleca ten tytuł, co daje “przytłaczająco pozytywne opinie”. Dlatego niezmiernie się cieszymy, że gra wpadnie do PS+ Extra w tym miesiącu!

Dave the Diver z PS Plus Extra na kwiecień 2024. Specjalne funkcje dla PS5

Sony wypuściło właśnie trailer Dave the Diver przedstawiający immersję, jakiej doświadczymy tylko na PlayStation 5. Co prawda gra zostanie udostępniona również na PS4, lecz przecież wiecie, że starsza konsola nie posiada tak zaawansowanego technologicznie kontrolera. Wyjątkowe funkcje na PS5 “poczujemy” dzięki padowi Dual Sense.

Efekty dotykowe kontrolera DualSense zapewniają realistyczne uczucie ryby złapanej na wędkę, która ciągnie za żyłkę. Adaptacyjne efekty „Trigger” zachowują się różnie, w zależności od używanej przez Ciebie broni łowieckiej. PlayStation

Na filmiku widzimy również, że gra wykorzysta w niektórych momentach wbudowany w kontroler głośniczek, co również wpłynie pozytywnie na immersję.

Oprócz Dave the Diver, pewniakiem w nowej ofercie PS Plus Extra jest również Tales of Kenzera: ZAU. To również premiera, lecz zostanie dołączona do katalogu Extra nie 16, a 23 kwietnia. Oprócz tego, w progu Premium możemy zobaczyć znane z PSX-a Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire. Pojawiały się również pogłoski o nadejściu kultowego MediEvil w wersji z PS1.

Źródło: PlayStation