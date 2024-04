Znamy już dwie gry z oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024

W tym miesiącu wyjątkowo wcześnie dowiedzieliśmy się o części oferty PS Plus Extra na kwiecień. Pisaliśmy już o świetnej premierze, która od razu trafi do usługi. Ale wiecie co? Szykuje się jeszcze jedna premiera w Plusie.

Spis treści:

Z niecierpliwością wyczekujemy ujawnienia oficjalnej oferty PS Plus Extra i Premium na kwiecień 2024. Musimy poczekać na to jeszcze tydzień, ponieważ kompletna lista gier na PS5 i PlayStation 4 zostanie podana dokładnie 10 dnia miesiąca, po godzinie 17:30. Jednak już teraz możemy Wam podać dwie gry, które znajdą się na liście. Są to potwierdzone wieści prosto z bloga PlayStation. Przy okazji przypominamy, że kwietniowe gry z pakietu Essential są już gotowe do pobrania.

PS Plus Extra na kwiecień 2024 to aż dwie gry premiery

Jeśli coś Cię ominęło, to o pierwszym ujawnionym tytule pisaliśmy wczoraj i będzie to prawdziwy hit, który jest już dostępny na komputerach PC. Druga pewna gra jeszcze nie miała swojej premiery na żadnej platformie, więc o jej jakości ciężko coś napisać. Ale odpowiada za nią studio, którego założycielem był Abubakar Salim, czyli aktor znany między innymi z roli Bayeka w grze Assassin’s Creed: Origins. Występował on również w serialu Wychowane przez wilki. Mowa o niezależnym zespole Surgent Studios, którego Tales of Kenzera: ZAU właśnie potwierdzono jako część oferty PlayStation Plus na kwiecień.

Gra pojawi się wyłącznie na PS5, Xbox Series, PC i Nintendo Switch w dniu 23 kwietnia. Zatem otrzymamy ją nieco później niż pozostałe gry Extra i Premium na ten miesiąc, które pobierzemy od 16 kwietnia.

Tales of Kenzera: ZAU to metroidvania w formie platformowej gry akcji 2,5D. Co ciekawe, została ona zainspirowana historią i kulturą ludów Bantu, które zamieszkują stepy środkowej oraz południowej Afryki. Wcielamy się tutaj w młodego szamana, który zawarł umowę z bogiem śmierci. Młodzieniec pragnie przywrócić życie swojemu ojcu, ale jak się okaże, będzie to ścieżka usłana cierpieniem i niebezpieczeństwami.

Nasz bohater posiada szereg umiejętności, typowych dla gier platformowych (np. podwójne skoki). Może również korzystać z mocy Słońca i Księżyca, a wraz z postępem fabuły rozwija swoje umiejętności.

Abonament PlayStation Plus w promocji z tanimi kartami PSN

Jak zawsze warto pamiętać podczas kupowania bądź przedłużania abonamentu PlayStation Plus, że możemy sporo zyskać, jeśli doładujemy porftel w PS Store kartami z promocji. Polecamy sklep Instant Gaming, który jest jednym z najlepszych i zaufanych źródeł pod tym względem:

Źródło: https://blog.playstation.com/2024/04/02/tales-of-kenzera-zau-releases-day-1-into-the-playstation-plus-game-catalog-on-april-23/

Tekst zawiera afiliacyjne linki partnera.