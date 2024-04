Gra za darmo na PS5 i PS4 dzisiaj z prezentem w PS Plus

Subskrybenci PS Plus mogą sięgnąć po nowe DLC do popularnej bezpłatnej gry, która jest dostępna na PS5 oraz PlayStation 4. Szczegóły poniżej, a my przypominamy na początek o wielkiej wyprzedaży w PS Store, z której wybraliśmy dla Was 20 tanich i dobrych gier do 15 zł, gdzie pierwszą kupicie za 2,25 zł. Niskie ceny obowiązują do 9 maja, więc może sobie coś wybierzecie do zabawy na długi majowy weekend.

Dodatek do Tower of Fantasy za darmo, jeśli masz PS Plus

Dzisiejszym nowym prezentem dla subskrybentów usługi, nieważne w jakim progu, jest DLC do bezpłatnej gry Tower of Fantasy. Został on udostępniony 30 kwietnia i jeśli go pobierzemy, otrzymamy następujące bonusy podczas grania:

Czarny kryształ x150

Pudełko fragmentów źródłowych SR x10

Pył kryształu energetycznego (pomarańczowy) x150

Czarne kryształy są niezwykle cennym surowcem w Tower of Fantasy. To waluta w grze, którą możesz wymienić, aby losować przedmioty i zdobywać postaci, bronie i matryce. Czarnymi kryształami płacimy również za zakupy w wirtualnym sklepie w świecie gry. Natomiast pozostałe elementy paczki pozwolą nam szybciej ulepszyć naszą postać.

Kto chce zdobyć paczkę z prezentami, pobierze ją pod tym adresem z PS Store, a w samą darmową grę Tower of Fantasy zaopatrzymy się tutaj. Jest to bezpłatna gra dla wielu graczy z otwartym światem. Trafiamy w niej na odległą planetę Aida, która jest pogrążona w kryzysie energetycznym.

Źródło: PS Store